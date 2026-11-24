Diez recomendaciones migratorias fueron emitidas por la Dirección Nacional de Migraciones, para que las personas que viajen por fin de año.

El registro de salida y retorno al Paraguay es obligatorio para nacionales y extranjeros, tanto mayores como menores de edad. El trámite es gratuito y se realiza en cualquiera de los puestos de control migratorio habilitados, ya sean fronterizos o aeroportuarios.