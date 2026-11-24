Diez recomendaciones migratorias fueron emitidas por la Dirección Nacional de Migraciones, para que las personas que viajen por fin de año.
El registro de salida y retorno al Paraguay es obligatorio para nacionales y extranjeros, tanto mayores como menores de edad. El trámite es gratuito y se realiza en cualquiera de los puestos de control migratorio habilitados, ya sean fronterizos o aeroportuarios.
- Los documentos de viaje requeridos para ciudadanos paraguayos son: pasaporte vigente (para cualquier destino) o cédula de identidad paraguaya vigente (para viajar a países miembros o asociados del Mercosur).
- Los documentos de viaje requeridos para extranjeros residentes en Paraguay son: pasaporte o documento de identidad vigente del país de origen, acompañado del documento de residencia precaria, temporaria o permanente, o de la cédula de identidad paraguaya vigente.
- Los documentos de viaje deben estar en buen estado y contar con una vigencia mínima de seis meses desde la fecha de salida del país, a fin de evitar inconvenientes en los países de destino.
- Las contraseñas o constancias de documentos en trámite no serán admitidas como válidas para el ingreso o egreso del país.
- Para viajar con niños, niñas y adolescentes, se deberá adjuntar a sus documentos de viaje el certificado de nacimiento o la libreta de familia en caso de viajar con ambos padres. Si viajan con uno solo de los progenitores, solos o con terceros, deberán portar además la Autorización para Viajar al Exterior (Permiso del menor), debidamente legalizada.
- Se recomienda consultar siempre con las autoridades del país de destino los requisitos migratorios, aduaneros y sanitarios vigentes para el ingreso a su territorio, y no sobrepasar el plazo de permanencia otorgado por la autoridad migratoria, a fin de evitar sanciones.
- Para agilizar el trámite migratorio de entrada y/o salida del país, está disponible de forma permanente el uso del Pre Registro Migratorio, que debe presentarse en los principales pasos fronterizos junto con la documentación de viaje correspondiente.
- Sigue vigente la obligatoriedad de presentación del Certificado Internacional de Vacunación contra la Fiebre Amarilla, establecida por el Ministerio de Salud del Paraguay, para viajeros provenientes o con destino a zonas de riesgo.
- Para más información sobre estos y otros aspectos relacionados con la entrada y salida del territorio nacional, visitar el sitio web oficial de Migraciones Paraguay: https://migraciones.gov.py/entrada-y-salida-del-pais/