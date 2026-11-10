En San Pedro y Canindeyú esperan inicio de asfaltados con el nuevo ministro del MOPC

Los proyectos más emblemáticos se encuentran en los distritos de Maracaná y Curuguaty, departamento de Canindeyú, y en San Pedro, en los municipios de San Estanislao, Capiibary, Yrybucua, Gral. Aquino y Guajayvi, entre otros.

Según las diversas organizaciones, entre ellas la comisión interdistrital, integrada por representantes de Santaní, Yrybucuá y Capiibary, los habitantes vienen gestionando con el MOPC la pavimentación de un camino vecinal de aproximadamente 60 kilómetros, que beneficiará a una extensa población. Sin embargo, hasta el momento no han podido conseguir el objetivo por la falta de consideración de las autoridades de turno, señalaron.

El presidente de la citada comisión pros asfaltado, Juan Colmán, manifestó que la ministra saliente, Claudia Centurión, había prometido iniciar los trabajos en 2025. Sin embargo, ese compromiso nunca se cumplió y la ministra dejó el Ministerio de Obras, donde asumió en su reemplazo Juan Carlos Baruja. La gente confía en que el nuevo ministro pueda hacer realidad la anhelada pavimentación de este tramo, enfatizó.

Proyecto abarca distritos de dos departamentos

El itinerario de este proyecto comienza desde la ruta PY08, en la Calle 10 Mil Defensores del Chaco, distrito de San Estanislao, y continúa por las diferentes colonias de los distritos de Yrybucuá y Capiibary, donde empalma con la ruta departamental D06, que a su vez conecta con la ruta PY03 en la zona de Yasy Cañy, departamento de Canindeyú.

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“Confiamos en que con el ministro Baruja vamos a lograr nuestro objetivo, que desde hace varios años venimos reclamando a las autoridades de turno del MOPC, atendiendo la necesidad de contar con un camino de todo tiempo que va a tener un enorme impacto en el desarrollo de los pobladores asentados en esta parte del departamento de San Pedro y las demás poblaciones”, subrayó el dirigente

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Pedidos de obras en 120 km en Canindeyú

Por su parte, Toribio Ojeda, representante de la localidad de Maracaná, Canindeyú, se refirió a los numerosos pedidos existentes en la jurisdicción, que totalizan un poco más de 120 kilómetros. Una de las prioridades corresponde al tramo 11, que une las comunidades de Segundo, Tercero y Cuarto Encuadre de este municipio, refirió el dirigente.