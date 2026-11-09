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ABC Color
09 de noviembre de 2026 - 15:38

“La Red Desinformante”: Amnistía Internacional premia a ABC por su defensa de los derechos humanos

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El equipo de Investigación de ABC Color recibió el premio Peter Benenson 2026, en la categoría Medios Tradicionales, por el trabajo “LaRedDesinformante”, que expuso una estructura de desinformación, ataques coordinados contra periodistas y voces críticas, además de sus conexiones políticas y mecanismos de financiamiento.

Por ABC Color
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“LaRedDesinformante”, trabajo de investigación periodística de ABC Color sobre las redes de desinformación y los ataques coordinados contra periodistas y voces críticas, recibió un reconocimiento internacional.

Amnistía Internacional Paraguay otorgó al equipo de Investigación del diario el premio Peter Benenson a la Labor Periodística Comprometida con los Derechos Humanos 2026, en la categoría Medios Tradicionales.

La distinción reconoce el trabajo desarrollado por el equipo liderado por Mabel Rehnfeldt, con el periodista Leonardo Gómez al frente del proyecto. La investigación puso al descubierto una estructura organizada para impulsar campañas de desinformación y ataques contra comunicadores y sectores críticos.

Según la motivación oficial de Amnistía Internacional, el reconocimiento fue concedido “por revelar una estructura de desinformación y ataques coordinados contra periodistas y voces críticas, exponiendo sus mecanismos de financiamiento y conexiones políticas”.

Podés leer la investigación completa en este link: La Red Desinformante

Un reconocimiento no solo para ABC

El periodista Leo Gómez destacó que el premio representa un reconocimiento al trabajo sostenido del equipo de Investigación de ABC, que durante meses siguió de cerca los hechos y publicó información sobre la estructura investigada.

“Es un reconocimiento a la labor del equipo de ABC que ha estado férreo durante tantos meses, plantando cara a los hechos que hoy vemos con desgracia, pero que reflejaban lo que veníamos publicando con firmeza”, destacó.

Asimismo, señaló que la distinción no solo alcanza a los periodistas involucrados, sino también a las personas de la sociedad civil que colaboraron con el desarrollo de la investigación.

En ese sentido, resaltó el aporte de quienes ayudaron a documentar y exponer el funcionamiento de la red, que involucró a autoridades de alto perfil vinculadas al expresidente Peña, destituido e imputado por hechos punibles relacionados con corrupción.

El trabajo periodístico desarrollado por Leonardo Gómez Berniga fue galardonado con el Premio Peter Benenson 2026 en la categoría Medios Tradicionales.
El trabajo periodístico desarrollado por Leonardo Gómez Berniga fue galardonado con el Premio Peter Benenson 2026 en la categoría Medios Tradicionales.

“No fue fácil” enfrentar al poder político

Gómez también reconoció que enfrentar al poder político de turno durante el desarrollo de la investigación “no fue fácil”.

Señaló que en las publicaciones periodísticas de este tipo, que derivaron en acusaciones en su contra por parte de autoridades de ese momento, los periodistas deben evaluar los niveles de exposición a los que se enfrentan.

Sin embargo, sostuvo que el respaldo del trabajo periodístico está en la verdad y en los hechos. Enfatizó que el equipo se mantuvo firme porque cada publicación estaba sustentada en documentos y en cientos de horas de trabajo.

El premio Peter Benenson tiene como propósito reconocer a personas y organizaciones que contribuyen a la defensa de los derechos humanos, la labor periodística comprometida y el activismo en Paraguay.

Leonardo Gómez Berniga.
Leonardo Gómez Berniga.

Otros reconocimientos a la defensa de los derechos humanos

La edición 2026 también distinguió a referentes del activismo y de la defensa de los derechos humanos en el país. En la categoría Premio Peter Benenson al Activismo Destacado, el ganador fue Amin Basabe, reconocido por su compromiso, solidaridad y participación en iniciativas de movilización y educación en derechos humanos impulsadas por Amnistía Internacional Paraguay.

Por su parte, Constantino Coronel recibió el Premio Peter Benenson a la Defensa de los Derechos Humanos. La organización destacó su protagonismo en la lucha contra la represión durante la dictadura de Alfredo Stroessner y sus aportes a la memoria histórica, la verdad y la defensa de los derechos fundamentales.

En el ámbito periodístico, dentro de la categoría Medios Alternativos, fue distinguida Fío Rivarola. El reconocimiento valoró su contribución a la creación de contenidos digitales que visibilizan problemáticas sociales, denuncian irregularidades y promueven el debate público sobre los derechos de la ciudadanía paraguaya.

Lea más: Alejandra Duarte dejó de ser viceministra del Mitic: Villate niega que “red desinformante” sea el motivo

Asimismo, Amnistía Internacional otorgó una Mención Especial, correspondiente a la edición 2026, a la película paraguaya “Narciso” y a la asociación de fotógrafos El Ojo Salvaje, como parte de los reconocimientos entregados en esta edición.

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