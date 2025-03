Anuncian el lanzamiento de un libro de Jorge Kanese

Con el autor hablamos en nuestra redacción, quien publica un libro después de muchos años:

"Hace exactamente 10 años, y fue el libro "En el país de las mujeres", y lo publiqué en 1996. El libro anterior fue "Accidentes en la vía húmeda", libro de poesía que se lanzó en 1994, y ambos fueron editados por El Augur Mediterráneo". Nos dice el polémico poeta.



Un libro cuyo título es "Paloma blanca paloma negra" fue censurado y secuestrado por orden del oscuro personaje de la dictadura stronista Sabino Augusto Montanaro. Fue en el mismo año de su publicación.



Jorge Kanese gusta mucho de la experimentación léxica, con un lenguaje procaz, violento, pero con un atisbo de humor. Toca los temas más controvertidos muy suelto de lengua o de pluma.



Acerca de la nueva publicación, Kanese dice que "es una trilogía inversa, son tres libros contenidos en "La conspiración de los ginecólogos", cuya primera parte es la que le da título al libro, escrito en el 2006, el segundo libro es "El shaman chapucero" 2004, y la tercera parte es "Los halcones rosados", año 2000. El libro tiene de todo un poco, como la poesía, narrativa, filosofía, profecías apocalípticas, ensayos, etc".

-¿Por qué la trilogía inversa, Ricardo?



- Es un poco porque yo soy un contrera profesional y porque la teoría freudiana psicoanalítica dice, que todo empieza con el final como en los sueños. La temática es un poco el país, el mundo, las cuestiones de qué es lo que voy a escribir, para quién voy a escribir y para qué publicar si nadie lee".

- Al parecer hay mucho pesimismo en el texto.



- Una constante es la espiritualidad paraguaya, frente a una sensación masiva de decadencia, que va un poco más allá de la globalización. Hay un humor aparente, mucha ironía, y el jugar un poco con las palabras, para describir la cotidianeidad en la estamos inmersos día a día. Es cierto, hay mucho pesimismo, pero la que trato de disimular con una carga de humor ácido.



Jorge Kanese nació en Asunción, en 1947. Es poeta y narrador. Médico de profesión, integra la denominada "promoción del ‘79". Publicó varios poemarios, como "Más poesía" (1977), Esperando el viento (1981), Paloma blanca, paloma negra (1982), Aháta aju (1984), De gua’u (la gente no cambia) 1986, Kantos del akantilado (1987), Alegrías del purgatorio (1989), Papeles de Lucy-fer (1994), y Amor puro y sincero (1995). También publicó ¿Así no vale? (cuentos, 1987), Stroessner roto (novela, 1989), En el país de las mujeres (cuentos, 1995) y de Apología a la silla de ruedas (1995).