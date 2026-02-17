La contaminación atmosférica puede contribuir directamente al alzhéimer

La exposición a la contaminación atmosférica, en especial las partículas finas (PM2,5) -tan pequeñas que pueden inhalarse profundamente en los pulmones-, es un factor de riesgo conocido para el alzhéimer y un nuevo estudio observacional se ha preguntado si otras enfermedades influyen de alguna manera en esa relación.

Afecciones crónicas como la hipertensión, los accidentes cerebrovasculares y la depresión también tienen como factor de riesgo la contaminación atmosférica y, a su vez, están relacionadas con el alzhéimer.

Sin embargo, no estaba claro si la contaminación causa estas enfermedades o si estas amplifican los efectos de la contaminación atmosférica sobre la salud cerebral.

En todo caso, "esa asociación fue ligeramente más fuerte en personas que habían sufrido un accidente cerebrovascular, lo que sugiere que pueden ser más vulnerables" a los efectos nocivos de la contaminación atmosférica sobre la salud cerebral, escribe el equipo investigador, encabezado por la Universidad de Emory (EE.UU).

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

"Nuestros hallazgos sugieren que las personas con antecedentes de accidente cerebrovascular pueden ser especialmente vulnerables a los efectos nocivos de la contaminación atmosférica sobre la salud cerebral, lo que pone de relieve una importante intersección entre los factores de riesgo ambientales y vasculares", añade.

Sin embargo, la hipertensión y la depresión tuvieron un impacto adicional mínimo.

El estudio indica que mejorar la calidad del aire podría ser una forma importante de prevenir la demencia y proteger a los adultos mayores.

El equipo estudió a más de 27,8 millones de beneficiarios de Medicare de Estados Unidos mayores de 65 años entre 2000 y 2018.

La posible relación entre contaminación y alzhéimer ha sido objeto que diversos estudios observacionales (que no establecen causa-efecto). El año pasado, un metaanálisis con datos de 27 millones de personas puso de manifiesto el papel que desempeña la contaminación atmosférica en el aumento del riesgo de demencia.

Un par de años antes, un estudio de investigadores españoles apuntó que la exposición a la contaminación del aire puede ser un elemento de progresión de la enfermedad.

Esa investigación aportaba evidencias de que la contaminación afectaría especialmente a personas que ya presentan indicios biológicos del inicio de la enfermedad y podría contribuir a su avance.