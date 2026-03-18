Homenaje a médico paraguayo investigador: esta es su contribución a la medicina oncológica

El doctor Gustavo Ayala recibió este martes un reconocimiento de la Cámara de Senadores a su destacada trayectoria médica y científica y su contribución a los avances en el campo de la investigación oncológica. El médico investigador, quien semanas atrás también fue distinguido como ciudadano ilustre por la Junta Municipal de Asunción, agradeció el homenaje y expresó que “es importante ser reconocido, pero más importante es ser reconocido en tu tierra”.

Luego del acto en la sala de sesiones del Senado, el médico patólogo conversó con ABC y brindó detalles de la investigación que es ampliamente destacada dentro de la comunidad científica por mostrar un nuevo camino hacia el desarrollo de nuevas terapias en contra del cáncer.

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“Yo hace 27 años descubrí que a los nervios y el cáncer les gusta estar juntos; el cáncer necesita de los nervios para crecer. La manera en que esto ocurre es que las células de cáncer lanzan conductos dentro de las células nerviosas y les roban las mitocondrias y se convierten en supereficientes y son las que pueden hacer la metástasis. Si se puede interrumpir este proceso del paso de las mitocondrias, entonces se podría parar la metástasis”.

El médico investigador destacó que en los últimos 50 años el cáncer ha sido declarado como una enfermedad genética, pero se necesita un cambio de paradigma, ya que si bien el factor genético es importante, no es el único. “El cáncer es un parásito del cuerpo y el parásito está chupando la energía de los nervios y hace que el cáncer sea más agresivo en ese proceso”, explicó.

Ayala contó que el año pasado él y su equipo publicaron un artículo en la revista Nature y posteriormente la revista Science lo incluyó en una lista de 10 descubrimientos científicos más grandes del año 2025. “Ahí estábamos nosotros, la gran sorpresa”, dijo. El destacado profesional paraguayo remarcó que quedaron en los primeros lugares entre más de dos millones de artículos científicos.

Según un artículo del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), el Dr. Gustavo Ayala cursó la carrera de Medicina en la Universidad Nacional, donde se graduó en 1989. Tras obtener su título, trabajó durante casi dos años en el Instituto Nacional del Cáncer. En 1991 se trasladó a Estados Unidos, país en el que reside desde entonces.

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