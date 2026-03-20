Abren convocatoria nacional para apoyar iniciativas en defensa de los humedales en Paraguay

Los humedales de Paraguay tienen aliados: Cartografías Líquidas, un proyecto de la Cooperación Española y WWF-Paraguay, acaba de abrir un llamado nacional para 20 iniciativas que promuevan la educación ambiental y la participación ciudadana en la protección de estos ecosistemas.

La postulación está abierta hasta el 6 de abril de 2026.

Qué ofrece la convocatoria y cómo sumarse

No se trata solo de dinero. Los proyectos seleccionados recibirán apoyo técnico, asistencia administrativa y la posibilidad de presentar su trabajo en público, mostrando cómo pequeñas acciones pueden generar un gran impacto.

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La convocatoria tiene dos focos:

Educación Ambiental: con talleres, materiales, formación docente, actividades escolares y digitales para acercar los humedales a la comunidad.

Acciones Ciudadanas: como mingas, monitoreo ciudadano, campañas, intervenciones artísticas… todo lo que movilice y conecte a la gente con estos ecosistemas.

Por qué es urgente actuar

“Los humedales están desapareciendo rápido. La pérdida a nivel global llega al 64% desde inicios del siglo XX.

En Paraguay ocupan cerca del 23% del territorio y seis ya son sitios Ramsar”, recuerda Emma Timmerman, coordinadora de WWF-Paraguay.

Los sitios Ramsar son humedales reconocidos a nivel internacional por su valor ambiental y la necesidad de cuidarlos. Esta distinción, que viene de la Convención firmada en 1971 en Ramsar, Irán, señala ecosistemas clave para la biodiversidad, aves migratorias y especies amenazadas. También destacan por los servicios que brindan: regulan el agua, controlan inundaciones y filtran contaminantes, todo mientras se promueve su uso sostenible.

Cómo se seleccionarán los proyectos y quiénes pueden postular

El proceso tiene tres pasos: verificación de elegibilidad, evaluación técnica y selección final. Los resultados se conocerán el 13 de abril de 2026.

Pueden sumarse personas mayores de 18 años, colectivos, instituciones u organizaciones. La inscripción se hace en www.asoedhu.org/cartografiasliquidas y lleva solo unos 30 minutos.

La fecha límite de inscripción es el 6 de abril, 23:59.

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Cartografías Líquidas busca cuidar los humedales paraguayos desde todos sus ángulos: ambiental, social y cultural. WWF-Paraguay, AECID y el Centro Cultural de España trabajan junto a comunidades para que estos ecosistemas sigan siendo fuente de vida, inspiración y patrimonio, informan los organizadores.