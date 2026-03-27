Última llamada: cómo enviar tu nombre alrededor de la Luna con Artemis II

“Podés enviar tu nombre alrededor de la Luna en nuestra misión Artemis II, pero el tiempo se está acabando”, se lee en un posteo de la NASA en la red social Instagram.

Más de 5 millones de personas ya se anotaron para agregar su nombre (o el de un amigo, una mascota o un ser querido) a una tarjeta SD que viajará dentro de la nave Orion cuando Artemis II despegue en abril.

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Cómo llenar tu pasaporte y Boarding Pass para Artemis II

Para participar solo tenés que visitar el enlace go.nasa.gov/artemisnames para sumar el tuyo. Anotá tus datos y descargá el archivo, que luego podés imprimir.

También te muestran cómo doblarlo con un buen acabado, para guardar un lindo recuerdo de esta misión y seguir cada novedad en primera persona.

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Yo ya tengo el mío, ¿y vos?

Sobre Artemis II

La misión Artemis II será el primer vuelo tripulado del programa Artemis program y marcará el regreso de astronautas a las inmediaciones de la Luna por primera vez desde 1972, tras el cierre de las misiones Apollo program.

A bordo de la nave Orion spacecraft, la tripulación realizará un sobrevuelo lunar sin alunizar, en un viaje de aproximadamente 10 días.

El equipo está integrado por tres astronautas de la NASA —Reid Wiseman (comandante), Victor Glover (piloto) y Christina Koch— junto al canadiense Jeremy Hansen, de la Canadian Space Agency.

Será una misión histórica no solo por su objetivo técnico, sino también porque incluirá a la primera mujer y a la primera persona afrodescendiente en un viaje tripulado hacia la órbita lunar.

El lanzamiento está previsto desde el Kennedy Space Center, en Estados Unidos, utilizando el megacohete SLS (Space Launch System), el más potente desarrollado por la NASA en la actualidad.