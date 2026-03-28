Conocé a Rise, la mascota que acompañará la misión Artemis II y en qué está inspirada

La NASA presentó a la mascota que acompañará a la tripulación de Artemis II, que tiene previsto despegar el próximo miércoles 1 de abril de Cabo Cañaveral.

Artemis II será el primer vuelo tripulado del programa Artemis de la NASA. Se trata de una misión de unos 10 días que llevará a cuatro astronautas a orbitar la Luna y regresar a la Tierra, como paso previo al alunizaje previsto en futuras misiones.

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La tripulación está integrada por Reid Wiseman (comandante), Victor Glover (piloto), Christina Koch (especialista de misión) y Jeremy Hansen (especialista de misión), y hoy dio a conocer a la mascota que los acompañará en vuelo.

¡Presentamos la mascota lunar de @NASAArtemis II! ✨



El indicador de gravedad cero de la tripulación que viajará a la Luna fue seleccionado entre miles de propuestas de más de 50 países. El diseño se llama “Rise”, por inspirarse en el icónico momento Earthrise (Salida de la… pic.twitter.com/AFtqyBQfK6 — NASA en español (@NASA_es) March 27, 2026

Se trata de “Rise”, que se llama así por estar inspirada en la icónica imagen Earthrise, de la misión Apolo 8.

La importancia de la fotografía Earthrise

La fotografía Earthrise se tomó el 24 de diciembre de 1968 durante la misión Apolo 8, la primera tripulada en orbitar la Luna.

La imagen muestra a la Tierra asomando sobre el horizonte lunar y se volvió icónica porque fue la primera vez que la humanidad pudo ver su planeta desde esa perspectiva: un punto azul flotando en la inmensidad del espacio.

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La foto no solo revolucionó la conciencia ambiental y la forma en que nos vemos a nosotros mismos, sino que también simboliza la vulnerabilidad y la unidad del planeta, conceptos que cobran un significado especial para cualquier misión lunar, como es el caso de Artemis II.

¿Cómo será el “viaje” de Rise durante la misión? ¿Se comunicará a través de redes para conectar con la gente en la Tierra?

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