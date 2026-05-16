Ciencia
16 de mayo de 2026 a la - 19:07

Video: conocé a Río, el primer panda gigante nacido en Indonesia

El primer panda gigante nacido en Indonesia, Satrio Wiratama, debuta públicamente este mes en el zoológico Taman Safari. Con apenas 170 días y más de 11 kilogramos, se convierte en un símbolo de la “diplomacia del panda” de China.

Por AFP

Con su emblemático pelaje blanco y negro, el primer panda gigante nacido en Indonesia hace 170 días goza de excelente salud y hará su primera aparición pública este mes, anunció el director del zoológico responsable.

Veterinarios realizan un control de salud rutinario a Satrio Wiratama, cuyo significado es “caballero noble y valiente” y conocido como Rio, un cachorro de panda gigante macho de 170 días de edad, el primer panda nacido en Indonesia de una pareja llegada desde China en 2017, en el Palacio de los Pandas del Taman Safari Indonesia en Bogor, Java Occidental, el 15 de mayo de 2026.
Veterinarios realizan un control de salud rutinario a Satrio Wiratama, cuyo significado es “caballero noble y valiente” y conocido como Rio, un cachorro de panda gigante macho de 170 días de edad, el primer panda nacido en Indonesia de una pareja llegada desde China en 2017, en el Palacio de los Pandas del Taman Safari Indonesia en Bogor, Java Occidental, el 15 de mayo de 2026.

“Muchos indonesios tenían que viajar hasta China solo para ver crías de panda. Ahora ya no necesitan hacerlo”, declaró el viernes a periodistas el director del zoológico, Aswin Sumampau.

Veterinarios realizan un control de salud rutinario a Satrio Wiratama, cuyo significado es “caballero noble y valiente” y conocido como Rio, un cachorro de panda gigante macho de 170 días de edad, el primer panda nacido en Indonesia de una pareja llegada desde China en 2017, en el Palacio de los Pandas del Taman Safari Indonesia en Bogor, Java Occidental, el 15 de mayo de 2026.
Veterinarios realizan un control de salud rutinario a Satrio Wiratama, cuyo significado es “caballero noble y valiente” y conocido como Rio, un cachorro de panda gigante macho de 170 días de edad, el primer panda nacido en Indonesia de una pareja llegada desde China en 2017, en el Palacio de los Pandas del Taman Safari Indonesia en Bogor, Java Occidental, el 15 de mayo de 2026.

El panda Satrio Wiratama nació en noviembre en Taman Safari Indonesia, un zoológico en la isla de Java (en el centro del archipiélago), de una pareja de pandas prestados por China.

Lea más: Video: en el zoo de Madrid nace un orangután de Borneo, especie en peligro de extinción

En el recinto habilitado para sus padres, el animal -cuyo nombre significa “guerrero valiente y noble”- jugaba con un peluche de panda y un anillo de dentición de bambú.

La “diplomacia del panda”

Cai Tao, panda gigante macho de 15 años y padre de Satrio Wiratama, apodado “Rio”, come bambú en el Taman Safari Indonesia en Bogor, Indonesia, el 15 de mayo de 2026.
Cai Tao, panda gigante macho de 15 años y padre de Satrio Wiratama, apodado “Rio”, come bambú en el Taman Safari Indonesia en Bogor, Indonesia, el 15 de mayo de 2026.

Su madre, Hu Chun, y su padre, Cai Tao, llegaron a Indonesia en 2017 cuando apenas tenían siete años, en el marco de la llamada “diplomacia del panda” de China, para celebrar los 60 años de relaciones bilaterales entre ambos países.

Cai Tao, panda gigante macho de 15 años y padre de Satrio Wiratama, apodado “Rio”, bebe en el Taman Safari Indonesia en Bogor, Indonesia, el 15 de mayo de 2026.
Cai Tao, panda gigante macho de 15 años y padre de Satrio Wiratama, apodado “Rio”, bebe en el Taman Safari Indonesia en Bogor, Indonesia, el 15 de mayo de 2026.

“Rio”, como le llaman sus cuidadores, es el único panda gigante nacido en un zoológico fuera de China en los últimos tres años, según Aswin.

Satrio Wiratama, cuyo significado es “caballero noble y valiente” y conocido como Rio, es un cachorro de panda gigante macho de 170 días de edad, el primer panda nacido en Indonesia de una pareja llegada desde China en 2017, en el Palacio de los Pandas del Taman Safari Indonesia en Bogor, Java Occidental, el 15 de mayo de 2026.
Satrio Wiratama, cuyo significado es “caballero noble y valiente” y conocido como Rio, es un cachorro de panda gigante macho de 170 días de edad, el primer panda nacido en Indonesia de una pareja llegada desde China en 2017, en el Palacio de los Pandas del Taman Safari Indonesia en Bogor, Java Occidental, el 15 de mayo de 2026.

Incluso antes de su presentación al público, prevista para finales de este mes, ya cuenta con numerosos admiradores impacientes por conocerlo.

Lea más: Conocé a Solano, el recién nacido burrito que refuerza la enseñanza en la UNA

“El pequeño panda es tierno, adorable y derrite el corazón”, escribió un admirador en las redes sociales del zoológico.

El cachorro de panda gigante Satrio Wiratama, apodado “Rio”, se somete a un examen médico de rutina en el Taman Safari Indonesia en Bogor, Indonesia, el 15 de mayo de 2026.
El cachorro de panda gigante Satrio Wiratama, apodado “Rio”, se somete a un examen médico de rutina en el Taman Safari Indonesia en Bogor, Indonesia, el 15 de mayo de 2026.

Rio pesa actualmente más de 11 kilogramos y todavía está aprendiendo a trepar, según Bongot Huaso Mulia, el veterinario que lo cuida.

El joven panda, cuyo pelaje aún está salpicado de pelos rojizos, es muy activo y sigue siendo amamantado, añadió.

China envía por todo el planeta animales considerados “tesoros nacionales” en el marco de su “diplomacia del panda”, que consiste en ofrecer o prestar estos animales a otros países como muestra de amistad.