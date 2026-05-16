Video: conocé a Río, el primer panda gigante nacido en Indonesia

Con su emblemático pelaje blanco y negro, el primer panda gigante nacido en Indonesia hace 170 días goza de excelente salud y hará su primera aparición pública este mes, anunció el director del zoológico responsable.

“Muchos indonesios tenían que viajar hasta China solo para ver crías de panda. Ahora ya no necesitan hacerlo”, declaró el viernes a periodistas el director del zoológico, Aswin Sumampau.

El panda Satrio Wiratama nació en noviembre en Taman Safari Indonesia, un zoológico en la isla de Java (en el centro del archipiélago), de una pareja de pandas prestados por China.

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En el recinto habilitado para sus padres, el animal -cuyo nombre significa “guerrero valiente y noble”- jugaba con un peluche de panda y un anillo de dentición de bambú.

La “diplomacia del panda”

Su madre, Hu Chun, y su padre, Cai Tao, llegaron a Indonesia en 2017 cuando apenas tenían siete años, en el marco de la llamada “diplomacia del panda” de China, para celebrar los 60 años de relaciones bilaterales entre ambos países.

“Rio”, como le llaman sus cuidadores, es el único panda gigante nacido en un zoológico fuera de China en los últimos tres años, según Aswin.

Incluso antes de su presentación al público, prevista para finales de este mes, ya cuenta con numerosos admiradores impacientes por conocerlo.

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“El pequeño panda es tierno, adorable y derrite el corazón”, escribió un admirador en las redes sociales del zoológico.

Rio pesa actualmente más de 11 kilogramos y todavía está aprendiendo a trepar, según Bongot Huaso Mulia, el veterinario que lo cuida.

El joven panda, cuyo pelaje aún está salpicado de pelos rojizos, es muy activo y sigue siendo amamantado, añadió.

China envía por todo el planeta animales considerados “tesoros nacionales” en el marco de su “diplomacia del panda”, que consiste en ofrecer o prestar estos animales a otros países como muestra de amistad.