Corea del Sur descarta salas de hospitalización de género neutro tras controversia

Corea del Sur descartó una propuesta para ponerle fin a la separación obligatoria por género en las salas de hospitalización, confirmó este martes a la AFP un funcionario del ministerio de Salud, tras expresiones de rechazo del público.

Varios países como Japón y Canadá introdujeron salas de género neutro, una medida que ha generado debate y rechazo por preocupaciones sobre la privacidad, así como temores por la seguridad ante posibles conductas sexuales inapropiadas en espacios compartidos.

Corea del Sur es una potencia mundial en materia tecnológica y cultural, pero al mismo tiempo es socialmente conservadora.

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El Ministerio de Salud presentó el plan en mayo como parte de una amplia reforma regulatoria para facilitar que familiares y parejas compartan salas de hospital.

Respuesta negativa del público

“La separación por género se mantendrá bajo el sistema actual”, indicó a la AFP un funcionario del ministerio de Salud.

La dependencia había propuesto cambiar esa regla al alegar que algunos hospitales ya permiten que parejas compartan habitaciones de dos camas, y que la regulación ya no es necesaria.

Esa cartera señaló que la decisión de retirar la iniciativa se tomó luego de observar la respuesta negativa del público.

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Más de 4.000 comentarios opuestos a la medida fueron publicados en el sitio web de avisos legislativos del gobierno.

“Podría haber una posibilidad de que se cometan delitos sexuales contra las mujeres”, se lee en uno de ellos.

Otro describió la propuesta como una “ley ignorante que menosprecia el miedo y la ansiedad de las pacientes”.