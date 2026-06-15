Mueren tres osos en Grecia en solo dos días y aumenta preocupación por su protección

Tres osos salvajes murieron en Grecia en dos días, informaron el lunes dos de las principales organizaciones de vida silvestre del país, entre ellos una joven hembra que había sido reintroducida en la naturaleza hace apenas unas semanas.

Las organizaciones Arcturos y Kallisto dijeron que dos de los osos habían sido encontrados con heridas de bala.

La tercera —llamada Kirki cuando fue rescatada y cuidada durante un año por Arcturos— aparentemente comió un cebo envenenado.

Fueron hallados muertos el viernes y el sábado.

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“Tres osos muertos en dos días no constituyen incidentes desafortunados”, sino “la prueba (...) de que la preparación de los mecanismos competentes sigue presentando graves deficiencias”, denunció Arcturos, organización de protección de la fauna salvaje especializada en la protección de osos y lobos.

Una especie estrictamente protegida

Dos osos fueron abatidos a tiros en el noroeste de Grecia, principal hábitat de los osos pardos.

Por su parte, la Organización medioambiental para la fauna salvaje y la naturaleza Callisto hizo un llamamiento al “pleno esclarecimiento y que se ponga a disposición de la justicia a los responsables” de estos incidentes.

“El dar muerte o herir a un oso constituye un acto ilegal castigado penalmente”, añadió Callisto y recordó que el oso es una especie estrictamente protegida por la legislación griega e internacional.

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El oso pardo, presente sobre todo en los Balcanes, está clasificado entre las especies en peligro según el Libro Rojo de las especies animales amenazadas de Grecia.

Callisto subraya la “obligación” del Estado en cuanto a la protección de la biodiversidad y lamenta que “hasta ahora, ningún incidente similar haya sido esclarecido”, lo que demuestra “la urgencia” de una aplicación plena y coherente del Plan de acción nacional para el oso y de la “tolerancia cero” ante estos incidentes.