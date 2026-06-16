¿Beber cerveza hace que te piquen más los mosquitos? Esto dice la ciencia

¿Por qué algunas personas son como “imanes” para los mosquitos mientras otras parecen librarse de ellos? Según los científicos, que aún trabajan en descifrar sus mecanismos, en el fondo de esta atracción -a veces fatal- se encuentra una mezcla química compleja y cambiante.

“De las poco más de 3.500 especies de mosquitos conocidas, un centenar pica a los humanos y media docena son vectores de enfermedades” como malaria, dengue, fiebre amarilla, chikunguña, zika o el virus del Nilo Occidental, explica a la AFP Frédéric Simard, director de estudios del Instituto de Investigación para el Desarrollo (IRD), en el sureste de Francia.

Y “no es un mito: no todos somos iguales ante el apetito de los mosquitos. Pero tampoco somos imanes todo el tiempo”, añadió este entomólogo médico.

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Los seres humanos atraen a estos diminutos vampiros, entre los que se encuentra el ya famoso mosquito tigre, mediante múltiples señales sensoriales, principalmente los olores corporales, el dióxido de carbono del aliento y el calor, coinciden en señalar los expertos.

Las hembras de los mosquitos -las únicas que pican- las detectan mediante receptores especializados y es así como eligen su objetivo.

“Sabemos desde hace más de 100 años que los mosquitos se sienten atraídos por el dióxido de carbono que exhalamos: es la primera señal que desencadena su comportamiento, a varias decenas de metros”, explicó a la AFP Rickard Ignell, autor en un estudio reciente sobre los fundamentos químicos de la atracción diferencial de esos insectos por el aliento humano.

A unos 10 metros, “los mosquitos comienzan a detectar nuestro olor que, combinado con el CO₂, los atrae aún más”, añadió este científico sueco.

Creencias populares

Varias creencias populares sobre lo que atrae a estos dípteros han quedado desmentidas, sin embargo.

“La diferencia entre los grupos sanguíneos no tiene una base científica sólida: se han realizado algunos estudios, pero con muy pocas personas. Tampoco está relacionado con el color de la piel, los ojos o el cabello”, enumeró Simard, del IRD.

Un factor clave de atracción es, sin duda, el olor, “una mezcla de moléculas producida por nuestra microbiota y más o menos atractiva para los mosquitos”, coincidió el entomólogo.

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Los seres humanos emiten entre 300 y 1.000 compuestos olorosos diferentes, según han demostrado diversos estudios, pero los científicos apenas están comenzando a identificar mejor cuáles atraen a estos pequeños animales chupadores de sangre.

Para la investigación en la que participó Ignell, se evaluó en el laboratorio la diferencia de atractivo de 42 mujeres para los mosquitos “Aedes aegypti”, vectores de la fiebre amarilla o el dengue, entre otras enfermedades, en amplias regiones de América Latina.

“Hemos demostrado que una mezcla de compuestos olorosos -hemos identificado 27 que estos mosquitos pueden detectar- influye en el grado de atracción”, según el científico.

“Las mujeres más atractivas para los mosquitos, especialmente aquellas en el segundo trimestre de embarazo, producían un poco más de un compuesto derivado de la degradación del sebo”, consideró.

Precisamente, que un aumento tan pequeño de la dosis liberada de 1-octen-3-ol, conocido también como alcohol de hongos, cambie el comportamiento de estos insectos fue una de las sorpresas, reveló Ignell, al añadir que “los mosquitos son criaturas fascinantes”.

Cuidado con el alcohol

Beber cerveza, lo que aumenta la temperatura corporal, la cantidad de CO₂ exhalado y modifica los olores cutáneos, también puede contribuir a atraerlos más, según algunos estudios.

Uno de ellos, estandarizado, realizado en Burkina Faso con voluntarios que bebieron una cerveza local y, unos días después, la misma cantidad de agua, demostró que el mosquito Anopheles, principal vector de la malaria, se dirigía más hacia los olores de aquellos que habían tomado esa bebida alcohólica.

Estos mecanismos alimentan una creciente investigación a medida que se extiende la amenaza sanitaria relacionada con ciertos de estos insectos.

El mosquito tigre, en particular, se está expandiendo en zonas donde no era endémico, debido al calentamiento global, la urbanización y la globalización.

“El riesgo afecta cada vez a más personas, y también a más países donde hay dinero para protegerse, por lo que esto genera financiamiento y resultados de investigación”, aseguró Simard.

Cuando los mosquitos merodean, se recomienda protegerse de las picaduras con ropa larga y holgada, mosquiteros o repelente. “Y trate de comer ligero y consumir alcohol con moderación”, añadió el científico.