¿El frío causa hemorroides? Lo que dicen los especialistas

¿Qué mecanismos hacen que aparezcan o empeoren las hemorroides y por qué muchas personas las asocian con el invierno? Se trata de un problema frecuente —a veces confundido con otras causas de sangrado— y, en general, es prevenible si se actúa sobre los factores que aumentan la presión dentro del canal anal.

¿Qué son las hemorroides?

Las hemorroides no son “venas enfermas” en el sentido simple. En el canal anal existen almohadillas vasculares (tejido con vasos sanguíneos y soporte elástico) que ayudan al cierre fino del ano. Se habla de hemorroides cuando esas almohadillas se agrandan, descienden o se congestionan, y aparecen síntomas como dolor, picazón, bultos, irritación o sangrado rojo rutilante al evacuar.

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El mecanismo central suele ser aumento repetido de presión (por pujo, estreñimiento, embarazo o sedentarismo) junto con debilitamiento del tejido de sostén con el tiempo.

¿Por qué parecen más frecuentes en invierno?

Suele explicarse por una suma de factores típicos de los meses fríos:

En invierno se reduce el movimiento: caminamos menos y pasamos más horas en interiores. Menos actividad enlentece el tránsito intestinal, aumenta la probabilidad de heces duras y, con eso, el pujo.

También es común hidratarse menos. Con menos sed y menos consumo de agua, el intestino reabsorbe más líquido y las heces se endurecen, un paso clave hacia el estreñimiento.

A esto se suma una alimentación diferente: más harinas refinadas, comidas más calóricas y, a veces, menos frutas, verduras y legumbres. Si baja la fibra, se pierde volumen y suavidad en la materia fecal.

Otra pieza del rompecabezas es la permanencia prolongada sentado, tanto por trabajo como por ocio. Estar muchas horas sentado aumenta la presión sostenida sobre la zona pélvica y se asocia a más síntomas en personas predispuestas.

Por último, el aumento de peso que puede acumularse en meses fríos eleva la presión intraabdominal, un factor que también favorece la congestión hemorroidal.

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¿El frío afecta la circulación?

El frío provoca vasoconstricción periférica (los vasos se estrechan para conservar calor), pero ese fenómeno no explica por sí solo la aparición de hemorroides.

Donde sí puede influir es en que algunas personas noten más molestia, espasmo o sensibilidad en la región anal, amplificando síntomas ya presentes. El disparador principal sigue siendo mecánico: presión, pujo y cambios del tránsito intestinal.

¿Quiénes tienen mayor riesgo?

El riesgo aumenta en embarazadas, adultos mayores, personas con estreñimiento crónico, trabajadores sedentarios y quienes viven con obesidad.

En estos grupos, el invierno puede actuar como “acelerador” por cambios de rutina.

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Cómo prevenir hemorroides

La prevención apunta a bajar la presión al evacuar y mejorar el tránsito intestinal: más fibra (frutas, verduras, legumbres, avena), más agua repartida en el día, y movimiento diario aunque sea caminar.

Conviene no pujar ni sostener la evacuación, evitar pasar largos ratos en el inodoro (celular incluido) y alternar el estar sentado con pausas breves de pie.

Si hay dolor, a muchas personas les alivia el baño de asiento tibio y medidas locales indicadas por profesionales.

Y ante sangrado, bultos persistentes o dolor intenso, es importante consultar: no todo sangrado anal es hemorroidal, y descartarlo cambia el manejo.