¿Qué pasa si tomás té de romero todos los días? Beneficios, riesgos y lo que dice la ciencia

El romero (Rosmarinus officinalis) es una hierba clásica de la cocina mediterránea que también se consume en infusión. En redes se le atribuyen efectos “para todo”, desde mejorar la memoria hasta “desinflamar” el cuerpo. Pero la evidencia científica es más matizada: muchos hallazgos vienen de estudios de laboratorio o en animales, y el efecto real depende de la dosis y del contexto.

¿Para qué sirve el romero en infusión?

Tomado como té, el romero aporta compuestos antioxidantes como el ácido rosmarínico y el carnosol, que en teoría pueden contribuir a modular procesos inflamatorios y de estrés oxidativo.

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En la práctica, las personas lo usan sobre todo para malestares digestivos leves, como sensación de pesadez o gases, y como bebida reconfortante.

La literatura médica reconoce usos tradicionales, pero para indicaciones clínicas concretas la evidencia en humanos con infusión es limitada.

¿Mejora la memoria?

La idea de “romero para la memoria” tiene base biológica: algunos compuestos del romero muestran actividad neuroprotectora en modelos experimentales.

Sin embargo, en humanos los resultados no permiten afirmar que el té de romero mejore la memoria de forma consistente. Parte de la evidencia se centra en aromaterapia o extractos estandarizados, que no equivalen a una taza de infusión.

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¿Es seguro tomar té de romero todos los días?

Para la mayoría de adultos sanos, consumir romero en cantidades alimentarias, incluida una infusión suave, suele considerarse seguro.

El punto clave es evitar concentrados como aceites esenciales, extractos de alta dosis o preparados muy cargados, que aumentan el riesgo de efectos adversos.

¿Tiene efectos secundarios?

Puede causar acidez, náuseas, irritación gastrointestinal o reacciones alérgicas, especialmente en personas sensibles a plantas de la familia de la menta.

También se reportan interacciones potenciales con fármacos anticoagulantes, antiagregantes, antihipertensivos y diuréticos, por posibles efectos sobre la coagulación y la presión arterial.

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¿Quién no debería tomarlo?

Se recomienda precaución o evitarlo en embarazo, por posibles efectos uterotónicos a dosis altas, y en lactancia por falta de datos sólidos; en personas con trastornos de sangrado o que toman anticoagulantes o antiagregantes; en quienes tienen alergias a hierbas similares; y en pacientes con enfermedades crónicas o polimedicación sin consulta previa.

El romero puede ser un buen aliado como bebida cotidiana si se usa con moderación, pero no reemplaza tratamientos ni controles médicos, especialmente cuando hay síntomas persistentes.