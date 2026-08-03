China cosecha las primeras muestras de arroz cultivado a partir de "semillas espaciales"

El estudio, iniciado con semillas llevadas a la estación espacial china en mayo, se apoya en un ensayo previo de 2022, cuando China logró la primera cosecha mundial de arroz de semilla a semilla en el espacio, aunque limitada a una sola generación, informó la televisión estatal CCTV.

El nuevo experimento, que emplea semillas procedentes de aquel hito y criadas durante tres generaciones en la Tierra, aspira a completar dos ciclos sucesivos -de semilla a semilla a semilla- para analizar cómo la exposición prolongada a la microgravedad afecta a la estabilidad genética de la planta.

Se espera que esta capacidad ofrezca soporte para la exploración humana del espacio profundo, al permitir cultivar alimentos y mantener un ciclo autosuficiente, sin depender del reabastecimiento desde la Tierra.

Para el ensayo, la nave Shenzhou-23, lanzada el pasado 24 de mayo, transportó dos grupos de semillas, uno de variedades que nunca han salido de la Tierra y otro procedente de la "familia de arroz espacial" cosechada en órbita en 2022, para estudiar las diferencias entre ambos cultivos.

Ambos se someterán, además, a dos métodos de reproducción distintos. Por un lado, la vía sexual, en la que tras madurar las semillas, se recolectarán las espigas para trasladarlas a nuevas cajas de cultivo y, por otro, el modelo de rebrote, donde solo se conservará el sistema radicular tras la maduración, del que brotarán nuevos tallos.

Los astronautas traerán a la Tierra espigas, semillas y muestras congeladas para su estudio, de cara a definir futuros modelos de agricultura espacial.