El Nobel para la optogenética es una gran noticia que la neurociencia esperaba hace años

Un reconocimiento que "muchos estábamos esperando desde hace años", destaca a EFE el neurocientífico Juan Lerma, profesor de investigación ad-honored del CSIC español en el Instituto de Neurociencias de Alicante (este de España).

El galardón ha sido este año para el estadounidense Karl Deisseroth y los alemanes Peter Hegemann y Georg Nagel "por sus descubrimientos sobre los canales iónicos activados por la luz y la optogenética".

Un campo de investigación en el que ha habido muchas personas implicadas, pero las normas de los Nobel solo permiten premiar a tres científicos, ha recordado Lerma, quien ha considerado que los ahora premiados "han hecho méritos suficientes" para merecerlo.

Hegemann y Nagel tuvieron "la idea feliz" que abrió el camino para lograr esta herramienta, cuyo inicio estuvo en la observación de un alga.

Deisseroth, que en 2016 logró el Premio Fundación BBVA Fronteras del Conocimiento en Biomedicina, hizo el desarrollo para que se pudiera aplicar en neuronas y en cerebro, ha dicho Lerma, miembro de la Real Academia de Ciencias.

Un Nobel que premia "una idea tan sencilla como revolucionaria", ha considerado la responsable del Laboratorio de Redes Neuronales y Gliales de Centro de Neurociencia Cajal (CNC-CSIC), Gertrudis Perea, en la plataforma de recursos científicos Science Media Center (SMC).

Gracias a esta herramienta -ha señalado- se ha pasado de observar el cerebro a entender qué circuitos causan la memoria, el miedo o la adicción, abriendo además la posibilidad de tratar enfermedades como la ceguera.

"Una gran noticia para la ciencia", ha resumido la investigadora del Centro de Neurociencias Cajal Marta Navarrete, quien ha destacado cómo la optogenética ha hecho posible "la revolución de hacer ‘ciencia con luz’".

Además, ha cambiado la manera de estudiar la causalidad en neurociencia. "Ya no solo podemos observar qué células o qué tipo celular se activan, como ya hacía Cajal hace más de 100 años, sino intervenir sobre ellas y preguntarnos directamente cuál es su función".

La optogenética es una herramienta, fruto de la ciencia básica, que se usa ya en muchos laboratorios, especialmente en investigaciones con modelos animales, aunque empieza a tener aplicaciones en personas.

Lerma cree que los Nobel han esperado para reconocer esta técnica cuando "se ha mostrado útil para solventar algún problema humano" y ha recordado que en 2021 un equipo logró devolver parcialmente la vista a un hombre que llevaba 40 años ciego debido a una enfermedad neurodegenerativa, gracias a una terapia optognética.

"Ha ayudado mucho decir: esto no es una técnica que únicamente vale para estudiar el comportamiento y el cerebro de una manera muy fina, sino que también puede tener un potencial de uso en terapias".

La optogenética, según ha indicado a SMC Cristina García Frigola del Instituto de Neurociencias, "se ha convertido en una herramienta fundamental para el estudio del cerebro, así como, para la identificación del origen de enfermedades neurológicas y psiquiátricas, abriendo nuevas perspectivas terapéuticas”.