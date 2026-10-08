Amazon jubila su gama Fire con nuevas tabletas con IA convertidas en santuarios de lectura

La nueva propuesta de la tecnológica se sustenta en tres pilares: diseño y acabados prémium, adopción de Android con el ecosistema de aplicaciones de Google Play y la integración transversal de Alexa+, su asistente con IA.

Entre sus novedades técnicas figura una pantalla antirreflejos con acabado mate ("nano-matte") fabricada en colaboración con Corning mediante fotolitografía, con una tasa de refresco de 120 hercios y un procesador MediaTek de ocho núcleos hasta cinco veces más potente que los modelos previos.

Asimismo, Keith destacó el nuevo "modo Kindle", que transforma el dispositivo en un "santuario" de lectura libre de distracciones al silenciar automáticamente las notificaciones.

"Tomamos esta decisión porque los índices de lectura están en máximos históricos y la gente busca deliberadamente desconectar del exceso de notificaciones del teléfono", explicó Keith.

Esta función incorpora tres modalidades visuales (monocromo, color suave y estándar), filtro de luz azul y una gestión energética que eleva la autonomía hasta las 20 horas de lectura ininterrumpida.

Los precios del modelo principal de 12 pulgadas partirán de 499 dólares para la pantalla estándar y de 549 dólares para la versión antirreflejos, mientras que las ediciones de 11 y 8,7 pulgadas comenzarán en 329 y 229 dólares, respectivamente.

La apuesta se enmarca en la estrategia de Amazon para dar mayor peso a la inteligencia artificial (IA) en su negocio de dispositivos y servicios, con Alexa+ como elemento común entre productos.