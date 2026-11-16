¿Orinar sentado o de pie? Qué dice la ciencia sobre la mejor postura para los hombres

Según informa la cadena alemana Deutsche Welle (DW), los resultados aportan evidencia científica a un debate atravesado por costumbres culturales y prejuicios sociales, aunque los especialistas advierten que el panorama puede cambiar en pacientes con afecciones prostáticas.

La investigación, publicada originalmente en la revista especializada Neurourology and Urodynamics y reseñada por la DW el 13 de noviembre de 2026, evaluó a voluntarios de entre 18 y 39 años. Cada participante realizó pruebas en ambas posturas con un intervalo mínimo de 24 horas entre sí; del total, 24 comenzaron sentados y 28 lo hicieron de pie.

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Al comparar el caudal urinario máximo —la cantidad de orina expulsada por segundo en el momento de mayor flujo— y el volumen total evacuado, los investigadores hallaron variaciones mínimas: una diferencia media de 1,47 mililitros por segundo en el flujo máximo y de 14,7 mililitros en el volumen expulsado, cifras que carecen de significación estadística.

El único parámetro que mostró una variación estadísticamente significativa fue el tiempo necesario para alcanzar el caudal máximo: de pie, los voluntarios tardaron en promedio 3,32 segundos más. No obstante, los propios autores del ensayo restaron trascendencia clínica a este hallazgo, tras señalar que el promedio se vio influido por un valor atípico y que resulta poco probable que tenga consecuencias en la práctica cotidiana.

Pese a la similitud de los resultados, el equipo científico aclaró que la ausencia de diferencias significativas no permite afirmar que ambas posturas sean estrictamente equivalentes, ya que un análisis específico destinado a comprobar esa equivalencia arrojó resultados no concluyentes.

Tal como recoge el portal Science Alert, citado por la DW, los autores subrayaron que muchos trabajos previos asumieron esa igualdad sin haberla verificado formalmente, por lo que instaron a desarrollar estudios más amplios, especialmente en hombres con trastornos urinarios.

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El factor de la edad y la próstata agrandada

Donde la postura sí podría adquirir relevancia clínica es en hombres con dificultades miccionales, una condición frecuente a partir de los 50 años debido al agrandamiento de la próstata.

De acuerdo con estudios anteriores recopilados por Science Alert, sentarse favorecería la relajación del suelo pélvico y facilitaría un vaciado más completo de la vejiga en este grupo de pacientes.

En esa línea, la uróloga Rena Malik explicó en un video difundido en YouTube que el crecimiento prostático puede dificultar la micción o reducir la fuerza del chorro. En tales casos, adoptar la posición sentada suele resultar más cómodo y higiénico, aunque la especialista precisó que los mecanismos fisiológicos detrás de esa ventaja aún se mantienen en el terreno de las hipótesis.

La evidencia acumulada muestra matices. Un metaanálisis publicado en 2014, que revisó 11 estudios previos, determinó que orinar sentado se asocia con un mejor vaciado vesical en hombres con síntomas urinarios, mientras que en varones sanos no se observaron cambios significativos.

Sin embargo, otras investigaciones sugieren que esta postura podría incrementar el riesgo de goteo posmiccional en hombres de 50 años o menos.

Asimismo, una encuesta de 2020 realizada a cerca de 200 hombres indicó que quienes preferían sentarse reportaban síntomas urinarios con mayor frecuencia, un dato que, según aclara el reporte de la Deutsche Welle, no implica causalidad, dado que muchos pacientes podrían optar por sentarse precisamente a raíz de sus molestias previas.

Entre el prejuicio cultural y la higiene

Más allá de los indicadores médicos, la elección de la postura responde en gran medida a factores culturales. Según datos de la firma YouGov citados por la DW, orinar sentado es una práctica habitual en países como Suecia, Japón y Alemania, mientras que en México, Estados Unidos y el Reino Unido predomina ampliamente la costumbre de hacerlo de pie.

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En Alemania, el fenómeno presenta una marcada dualidad social. Aunque el idioma cuenta con el término Sitzpinkler —utilizado históricamente de forma despectiva para cuestionar la masculinidad de quienes se sientan al orinar—, la práctica está tan extendida en el ámbito privado que numerosos baños domésticos exhiben carteles que invitan a los hombres a sentarse para evitar salpicaduras.

Para los hombres jóvenes y sin problemas urológicos, la evidencia científica actual indica que ninguna postura ofrece beneficios médicos superiores a la otra, dejando la decisión en el terreno de la comodidad personal y los hábitos de higiene.

Fuente: Deutsche Welle