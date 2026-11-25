La Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (Senacyt) de Panamá informó este miércoles que el estudio, cuyo investigador principal es el biólogo panameño Abel Batista, se basó en un trabajo de campo realizado entre 2006 y 2025 y en análisis de ADN, cantos, morfología y distribución geográfica.

Cada especie ocupa un área asociada a una sola cordillera y, con base en los criterios de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), los autores proponen de forma preliminar que cuatro especies se clasifiquen como 'en peligro', una como 'vulnerable' y una como 'casi amenazada'.

Esta propuesta no equivale a una evaluación oficial de la UICN, que requiere más datos sobre sus poblaciones, indicó la información oficial.

De acuerdo con los investigadores, la quitridiomicosis, una enfermedad causada por un hongo, provocó declives en poblaciones de C. donosensis y C. portobelensis mientras que en la serranía de Majé, hábitat de C. chucantiensis, se perdió el 48 % de la cobertura boscosa fuera de áreas protegidas entre 1992 y 2016, principalmente por la ganadería.

"No se puede proteger lo que no se conoce. Mientras creíamos que era una sola rana ampliamente distribuida, nadie veía el riesgo. Reconocerlas correctamente es el primer paso para evaluar su estado de conservación y comprender la verdadera riqueza biológica de Panamá", señaló el biólogo Batista.

Las seis especies nuevas miden alrededor de dos centímetros, tienen el dorso pardo y una franja oscura en los costados. Se diferencian por el color de las ingles amarillo o rojizo, y por la membrana entre los dedos, por lo que se clasifican como especies crípticas: especies distintas con apariencia casi idéntica, según la información oficial.

Según las estimaciones del estudio, los ancestros de estas ranas llegaron desde Suramérica hace unos 4,4 millones de años, durante la formación del Istmo, y con el levantamiento de las montañas, las poblaciones quedaron aisladas en distintas serranías, separadas por tierras bajas, y se diferenciaron en especies.

Los autores indicaron que el aislamiento geográfico impulsó la diferenciación del canto, la señal que usan las ranas para reconocerse y reproducirse.

"Durante años encontramos estas ranas en arroyos de Darién, Colón y Bocas del Toro, y todas parecían la misma especie. Pero sus cantos nos decían otra cosa. Hicieron falta muchas expediciones y la unión de genética, bioacústica y morfología para demostrar que detrás de un solo nombre había seis especies", explicó Batista.

El estudio que describe las seis especies nuevas de ranas reunió a diez autores de ocho instituciones, y forma parte de la investigación doctoral de Tadeáš Venkrbec, primer autor, en la Universidad Palacký de la República Checa.

Participaron también investigadores de la Universidad de Panamá, el Instituto Smithsonian de Investigaciones Tropicales (STRI), la Fundación Los Naturalistas y las universidades de Antioquia y de los Andes, en Colombia.