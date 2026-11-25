En declaraciones a EFE durante la presentación en el Museo de Historia Natural de Berlín de las primeras imágenes, Ian Carnelli, director de la misión Hera, señaló que los tres elementos principales que realmente sorprendieron a los científicos son el tamaño del cráter que dejo el impacto en el asteroide, su caótica rotación y el descubrimiento de cientos de rocas hasta ahora desconocidas alrededor de Dimorphos y del asteroide Didymos que orbita.

La sonda Hera llegó al sistema binario de asteroides Didymos a principios de mes tras un viaje de dos años y actualmente se encuentra a una distancia de entre 25 y 30 kilómetros de Didymos y su luna Dimorphos.

Desde esa distancia se han observado esos hallazgos sorprendentes.

"Pensábamos que sería un cráter de 10 metros de diámetro cuando empezamos la aventura", pero ahora resulta que tiene un tamaño equivalente a un estadio deportivo, además de tener rocas en su interior, relató Carnelli.

"Totalmente inesperado" fue también que Dimorphos, de 151 metros de diámetro, ya no se presenta con la misma cara ante el asteroide principal, Didymos, de 730 metros de diámetro, sino que gira completamente sobre sí misma.

"El impacto de DART ha cambiado la rotación en algo completamente caótico. Es ahora el objeto que está rotando más caótico en el sistema solar", explicó por su parte a EFE Michael Kueppers, científico de la misión Hera.

La tercera sorpresa fue descubrir que no había sólo dos asteroides, sino cientos de rocas, de apenas unos pocos metros de tamaño, orbitando a su alrededor y que están ahora siendo analizadas para determinar su origen.

Además, estas rocas suponen un riesgo adicional por las dificultades que conlleva volar en su entorno, apuntó Carnelli.

"A medida que nos acerquemos, creo que vamos a encontrarnos con muchas más sorpresas. Así que sí, es un mundo nuevo el que estamos descubriendo", dijo.

Así, a partir de mediados de diciembre la sonda, del tamaño de un coche pequeño, se acercará a 13 kilómetros de distancia al par de asteroides para enviar imágenes de mayor resolución y en enero comenzará a operar dos pequeños satélites, que llevarán a cabo operaciones independientes alrededor de los asteroides, precisó Kueppers.

El nanosatélite Juventas, liderado por Luxemburgo, utilizará un radar de baja frecuencia para sondear el interior de un asteroide por primera vez y, finalmente, intentará efectuar un aterrizaje, mientras el Milani, encabezado por Italia, analizará los materiales del asteroide Dimorphos y el polvo circundante.

"Mirándolo un poco de una perspectiva más general, creo que somos la primera generación que tiene la posibilidad de desviar un asteroide que está en curso de colisión con la Tierra", afirmó Kueppers.

"DART ha demostrado que podríamos cambiar la órbita y ahora con Hera estamos estudiando qué ha pasado, qué son las características físicas de Dimorphos, y con esta información después esperamos que también podamos aplicarlo a otro asteroide si lo necesitamos algún día", añadió.

La misión DART (Prueba de Redireccionamiento de Doble Asteoroide, por sus siglas en inglés) de la agencia estadounidense NASA demostró que es posible modificar la órbita de un asteroide en más de los 33 minutos previstos, pero faltaba por saber qué le había ocurrido realmente a Dimorphos, lo que pretende responder Hera.

La nave de la ESA ha hecho observaciones durante la fase de caracterización inicial del asteroide mediante la cámara monocromática Asteroid Framing Camera, la cámara multiespectral Hyperscout-H, que observa en 25 colores distintos a la vez, y la cámara de infrarrojos térmicos (TIRI) de la Agencia de Exploración Aeroespacial de Japón (JAXA), que mide las temperaturas superficiales.

El evento de este miércoles en el Museo de Historia Natural de Berlín llevaba por título "Doble impacto" para recordar que "los dinosaurios, mejor que nadie, comprendieron la importancia de contar con agencias espaciales que los protegieran", bromeó Carnelli.

El primero, es el impacto que hace 66 millones de años acabó con los dinosaurios y el segundo, el impacto de DART y la misión Hera, precisó.