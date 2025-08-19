Temporal causó destrozos en Capiatá y Ypané

La lluvia, acompañada de fuertes vientos, afectó al departamento Central y causó estragos en varios distritos.

Un puente sobre el arroyo Ytororó, que divide Capiatá y Ypané, sufrió el desmoronamiento de una de sus cabeceras. Igualmente, varias calles de estos distritos quedaron anegadas con la torrencial lluvia.

La intendente de Capiatá, Laura Gamarra (ANR), comentó que recién en ocho días se podrá reparar el puente afectado. “Recién en ocho días vamos a iniciar la reparación del puente del barrio Las Mercedes, que une con Ypané y las calles afectadas por el temporal“, expresó la jefa comunal.

Por su parte, el titular de la administración municipal de Ypané, Horario Ortiz (PLRA), indicó que existe un problema de límites con Capiatá.

Dijo que además que los desagües pluviales se encuentran colmatados y el agua sale sobre las rutas.

“Debido a la falta de mantenimientos de los desagües pluviales de parte del Ministerio de Obras Públicas (MOPC) se encuentran colmatados y las aguas buscan por donde salir y arrasan las calles y rutas“, explicó.

Dijo que una máquina salió para limpiar los canales y despejar las calles.

Varios barrios de la zona de Ytororó quedaron anegados por varias horas, pero no fueron reportados daños de viviendas.