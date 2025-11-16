Nacionales
16 de noviembre de 2025 - 22:30

Ráfagas y lluvias intensas sorprendieron este domingo a Caaguazú

Un árbol caído sobre la Avda. Jaime San Just de Coronel Oviedo
CORONEL OVIEDO. Un fuerte temporal azotó con fuerza a las 17:50 de este domingo en el departamento de Caaguazú. El hecho sorprendió a los pobladores con intensas lluvias y ráfagas de vientos que se extendieron por varios distritos.

Por Víctor Daniel Barrera

En zonas puntuales se registraron caídas de árboles y bloqueos temporales de caminos internos, generando complicaciones momentáneas para el tránsito vecinal mientras persistía la tormenta.

A pesar de la fuerza del fenómeno, hasta el momento no se reportan incidentes graves, daños de consideración ni personas heridas.

Actualmente, la lluvia continúa en el departamento con vientos moderados y una precipitación lenta, mientras las autoridades y los vecinos permanecen en monitoreo ante cualquier variación del clima.