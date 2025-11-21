Así estará el tiempo durante la final de la Copa Sudamericana

El tiempo que acompañará la final de la Copa Sudamericana traerá posibles chaparrones, amaneceres frescos y tardes cálidas, según informó Celia Sanguinetti, meteoróloga de la Dirección de Meteorología e Hidrología (DMH). Miles de hinchas argentinos y brasileños ya arriban al país para vivir la fiesta deportiva.

Para este sábado se espera un amanecer fresco y un ambiente que irá tornándose cálido con el correr de las horas. El viento soplará desde el sur y el cielo podría presentarse nublado desde temprano.

Lea más: Copa Sudamericana: conocé las actividades turísticas para este fin de semana

Meteorología no descarta la posibilidad de lluvias muy leves y dispersas en Asunción y Gran Asunción. No se prevén tormentas eléctricas ni acumulados importantes, solo se trataría de lloviznas aisladas.

En la Región Occidental se esperan lluvias con tormentas eléctricas durante el sábado. De hecho, ya rige un aviso especial para el Chaco, donde los fenómenos podrían darse con mayor intensidad y persistencia.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Lea más: Habilitan nueva área de embarque en el aeropuerto Silvio Pettirossi

Tiempo estable para el domingo

La atmósfera comienza a estabilizarse el domingo para Asunción y alrededores, donde no se anticipan lluvias. Sin embargo, en los departamentos del norte y este del país podrían desarrollarse chaparrones con tormentas puntuales durante la tarde.