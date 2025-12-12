Trabajo insta a proteger a empleados expuestos durante las tormentas

Ante la alerta emitida por la Dirección de Meteorología e Hidrología sobre la posible ocurrencia de fenómenos meteorológicos severos, el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTESS) lanzó un comunicado en el que advierte sobre el alto riesgo que enfrentan los trabajadores expuestos a las inclemencias del tiempo, especialmente en los sectores de logística, reparto, construcción y actividades realizadas al aire libre.
El ministerio recordó que los empleadores tienen la obligación legal de garantizar condiciones seguras, lo que incluye evaluar riesgos y adoptar medidas preventivas inmediatas para proteger la vida y la integridad de sus trabajadores.
Recomendaciones para empleadores
Entre las principales medidas sugeridas por la institución se encuentran:
- Flexibilizar los horarios de ingreso y salida.
- Reorganizar o suspender temporalmente las tareas que impliquen exposición directa a lluvias intensas, tormentas eléctricas o vientos fuertes.
- Tener en cuenta las dificultades de traslado que puede generar el mal tiempo.
Percances camino al trabajo también son accidentes laborales
La cartera laboral remarcó que, conforme al artículo 4° de la Ley 5804/17, cualquier hecho que afecte la salud o integridad física de un trabajador durante su desplazamiento hacia o desde el trabajo se considera accidente laboral in itinere. Por ello, insistió en extremar los cuidados y ajustar las dinámicas laborales mientras dure la alerta meteorológica.
El MTESS reiteró que la prioridad debe ser proteger la vida y la salud de los trabajadores, e instó a las empresas a mantener una vigilancia activa de las condiciones climáticas para tomar decisiones oportunas.