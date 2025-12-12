Trabajo insta a proteger a empleados expuestos durante las tormentas

Ante la alerta emitida por la Dirección de Meteorología e Hidrología sobre la posible ocurrencia de fenómenos meteorológicos severos, el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTESS) lanzó un comunicado en el que advierte sobre el alto riesgo que enfrentan los trabajadores expuestos a las inclemencias del tiempo, especialmente en los sectores de logística, reparto, construcción y actividades realizadas al aire libre.

El ministerio recordó que los empleadores tienen la obligación legal de garantizar condiciones seguras, lo que incluye evaluar riesgos y adoptar medidas preventivas inmediatas para proteger la vida y la integridad de sus trabajadores.

Recomendaciones para empleadores

Entre las principales medidas sugeridas por la institución se encuentran:

Flexibilizar los horarios de ingreso y salida.

Reorganizar o suspender temporalmente las tareas que impliquen exposición directa a lluvias intensas, tormentas eléctricas o vientos fuertes.

Tener en cuenta las dificultades de traslado que puede generar el mal tiempo.

Percances camino al trabajo también son accidentes laborales

La cartera laboral remarcó que, conforme al artículo 4° de la Ley 5804/17, cualquier hecho que afecte la salud o integridad física de un trabajador durante su desplazamiento hacia o desde el trabajo se considera accidente laboral in itinere. Por ello, insistió en extremar los cuidados y ajustar las dinámicas laborales mientras dure la alerta meteorológica.

El MTESS reiteró que la prioridad debe ser proteger la vida y la salud de los trabajadores, e instó a las empresas a mantener una vigilancia activa de las condiciones climáticas para tomar decisiones oportunas.