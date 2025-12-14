¿Lloverá este domingo?, esto es lo que anuncia Meteorología

La Dirección de Meteorología e Hidrología (DMH) informó que este domingo 14 se presenta con un amanecer cálido en todo el territorio nacional. De acuerdo con el pronosticador Alejandro Coronel, las temperaturas mínimas oscilarán entre 19 y 25 °C durante las primeras horas del día.

Con el correr de la jornada, el ambiente se tornará cálido a caluroso, con máximas previstas entre 29 y 35 °C. Los valores más elevados se registrarían en el Chaco y en el norte de la región Oriental. Los vientos soplarán mayormente del sector noreste.

Lluvias dispersas y tormentas puntuales

Meteorología advierte sobre la persistencia de lluvias dispersas, acompañadas de ocasionales tormentas eléctricas, principalmente en los departamentos de Concepción, San Pedro, Guairá, Caaguazú, Caazapá, Alto Paraná, Amambay, Canindeyú, Presidente Hayes, Alto Paraguay y Boquerón.

Lea más: ¿Persistirá la lluvia el fin de semana?

En el resto del país, la probabilidad de lluvias es baja, aunque no se descartan chaparrones aislados durante la tarde, con cielo mayormente nublado.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

En la capital, la mañana será cálida, con temperaturas entre 22 y 30 °C, cielo parcialmente nublado y vientos del noreste. Por la tarde, se espera un ambiente caluroso, con máximas de 31 a 33 °C y cielo parcialmente nublado a nublado, con vientos del norte. En horas de la noche, el clima continuará cálido, con temperaturas que descenderán de 30 a 26 °C, cielo parcialmente nublado y vientos del noreste.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Lunes y martes: lluvias más generalizadas

Para el lunes 15, se prevén lluvias y tormentas eléctricas de variada intensidad en todo el país, con mayor impacto en el sur y este de la región Oriental. Las temperaturas mínimas estarán entre 21 y 25 °C, y las máximas entre 28 y 36 °C. Los vientos rotarán del noreste al sur durante la jornada.

Lea más: Meteorología da a conocer dónde se registró más lluvia este viernes

En tanto, para el martes persistirían las lluvias y tormentas principalmente en el este y norte de la región Oriental, así como en el norte del Chaco, con una mejora gradual en el transcurso del día. Los vientos del sector sur seguirán predominando.