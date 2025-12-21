Nivel del río Paraguay sube en la mayor parte de su extensión

Según datos publicados este domingo por la Administración Nacional de Navegación y Puertos, las aguas del río Paraguay ganaron altura hoy con relación a las marcas registradas ayer en casi todos los puntos de medición, con dos excepciones.

En las cuencas alta y baja del río se registran aumentos en el nivel de las aguas. El punto en el que más subió el nivel de las aguas es Alberdi, donde el río creció 14 centímetros, seguido de Isla Margarita, con 10 centímetros más que ayer.

Solo hay dos excepciones, puntos en los que el río no subió: Asunción, donde se mantiene la marca de ayer de 1,20 metro de altura; y Antequera, donde el río bajó seis centímetros.

Es posible que el río Paraguay vuelva a ganar altura en los próximos días, en los que la Dirección de Meteorología e Hidrología pronostica lluvias copiosas.