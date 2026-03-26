¿Hay que salir con paraguas? Este es el pronóstico para este jueves

El pronóstico de la Dirección de Meteorología e Hidrología (DMH) anuncia para este jueves un ambiente cálido a caluroso y húmedo en gran parte del territorio nacional.
Predominará el cielo parcialmente nublado a nublado, con vientos variables y lluvias dispersas que podrían estar acompañadas de tormentas eléctricas en varios puntos del país.
Las temperaturas mínimas se ubican entre 20 °C y 23 °C, mientras que las máximas alcanzarán valores de entre 29 °C y 33 °C en la Región Oriental.
Asunción: jornada cálida con lluvias dispersas
Para Asunción se pronostica un día cálido a caluroso y húmedo, con cielo parcialmente nublado a nublado. Los vientos soplarán del sureste en las primeras horas, luego variables.
La temperatura mínima será de 22 °C y la máxima alcanzará los 32 °C. No se descartan lluvias dispersas con ocasionales tormentas eléctricas durante la jornada.
Interior del país: ambiente inestable
En ciudades como Concepción, San Pedro y Pedro Juan Caballero se espera un ambiente más cargado, con cielo mayormente nublado y precipitaciones intermitentes.
En Caacupé, Coronel Oviedo, Villarrica, Caazapá, Encarnación, San Juan Bautista y Paraguarí se prevé un clima cálido a caluroso, con aumento de nubosidad y lluvias dispersas a lo largo del día.
En Ciudad del Este las condiciones serán similares, con temperaturas que rondarán los 32 °C y posibles tormentas eléctricas.
Chaco: temperaturas más elevadas
En la Región Occidental o Chaco, el ambiente se presentará más caluroso. Localidades como Pozo Colorado, Fuerte Olimpo y Mariscal Estigarribia registrarán máximas de entre 33 °C y 34 °C.
El cielo se mantendrá mayormente nublado a nublado, con vientos variables y lluvias dispersas acompañadas de tormentas eléctricas, que podrían ser más intensas de forma puntual.