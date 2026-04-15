¡Atención! Núcleos de tormenta se dirigen hacia el Chaco paraguayo

De acuerdo con el aviso publicado por la Dirección de Meteorología e Hidrología (DMH), lluvias y tormentas de variada intensidad se desarrollan sobre el área de cobertura, con probabilidad de generar fenómenos de tiempo severo de manera puntual durante las próximas horas este miércoles 15 de abril.

Según el mismo aviso, el fenómeno esperado incluye lluvias con tormentas eléctricas moderadas a fuertes, ráfagas de vientos moderadas a fuertes y la ocasional caída de granizos.

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El área de cobertura es el noreste del Chaco, específicamente el departamento de Alto Paraguay, donde este miércoles se reportó la inundación de varios kilómetros de caminos que conducen distritos como Fuerte Olimpo y Bahía Negra.

La zona central del Alto Paraguay es la región donde se registró la mayor cantidad de lluvia. Las precipitaciones, en pocos minutos, inundaron los campos ganaderos, como también varias viviendas del personal de las estancias.

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