¿Cómo se prepara la ANDE ante posibles cortes por tormentas?

Ante la alerta meteorológica que afectaría a Asunción y gran parte del territorio nacional, la ANDE informó que activará mecanismos de respuesta rápida para atender eventuales fallas en el suministro eléctrico.

Las condiciones climáticas adversas podrían generar cortes de energía, por lo que la institución se declaró en estado de vigilancia permanente.

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Activación de protocolo de emergencia

En caso de registrarse contingencias, la ANDE pondrá en marcha el Protocolo de Apoyo en Emergencias, que contempla el despliegue inmediato de personal técnico en campo.

El objetivo principal es restablecer el servicio en el menor tiempo posible, priorizando las zonas más afectadas.

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Refuerzo de cuadrillas según nivel de alerta

El plan operativo establece distintos niveles de respuesta de acuerdo a la gravedad de la situación:

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Código Amarillo: incorporación de 20 cuadrillas adicionales

Código Naranja: refuerzo con 30 cuadrillas adicionales

Código Rojo: despliegue de hasta 50 cuadrillas adicionales

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Equipos preparados y con recursos completos

Cada cuadrilla está integrada por personal altamente capacitado, con vehículos, herramientas, repuestos y sistemas de comunicación adecuados para intervenir de forma eficiente ante emergencias.

Desde la institución remarcaron que cuentan con todos los recursos necesarios para garantizar una atención oportuna y minimizar el impacto de las interrupciones del servicio.