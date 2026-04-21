Nivel del río Paraguay aumentó en varias localidades: en Asunción alcanzó 2,17 metros

Datos publicados por la Dirección de Meteorología e Hidrología (DMH) muestran que el río Paraguay alcanzó este martes 2,17 metros en el Puerto de Asunción, una variación positiva de 19 centímetros respecto a la medición anterior que fue de 1,98 metros, reflejando el impacto directo del sistema de tormentas que afectó al centro y sur de la Región Oriental.
El mayor aumento se registró en Villeta, donde, de acuerdo con el cuadro publicado por la DMH, el nivel del río aumentó 20 centímetros, alcanzando los 2,58 metros.
El fenómeno es aún más evidente en el sur de Paraguay. En Alberdi, el nivel subió a 4,04 metros (un aumento de 14 cm en las últimas 24 horas), mientras que en Pilar el cauce llegó a los 3,97 metros. Estas cifras representan un alivio significativo para la navegabilidad en tramos que anteriormente presentaban pasos críticos.
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Variación del nivel del río Paraguay
- Isla Margarita 2,97 metros (subió 1 cm)
- Fuerte Olimpo 3,81 metros (se mantuvo)
- Bahía Negra 3,82 metros (subió 2 cm)
- Vallemí 2,91 metros (subió 2 cm)
- Concepción 2,41 metros (subió 2 cm )
- Rosario 2,30 metros (subió 13 cm)
- Puerto Antequera 1,36 m (bajó 3 cm)
- Villeta 2,58 metros (subió 20 cm)
- Asunción 2,17 metros (subió 19 cm)
- Itá Enramada 2,66 metros (subió 18 cm)
- Humaitá 2,65 metros (bajó 15 cm)
- Alberdi 4,04 metros (subió 14 cm)
- Pilar 3,97 metros (subió 4 cm)