Nivel del río Paraguay hoy: sube en Asunción y otros 7 puntos clave

Este domingo, la Dirección de Meteorología e Hidrología publicó datos sobre el nivel del río Paraguay actualizados al día de hoy, que indican que el río sigue ganando centímetros en varios puntos, entre ellos Asunción, mientras continúan produciéndose lluvias en la región.

Según los datos más recientes, el río Paraguay subió siete centímetros en Asunción y se ubica hoy a una altura de 2,61 metros.

El río registró también subidas de entre dos y ocho centímetros en: Rosario, Puerto Antequera, Villeta, Ita Enramada, Humaitá, Alberdi y Pilar.

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En contraste, el río perdió un centímetro de altura en Concepción y mantuvo los niveles de ayer en Fuerte Olimpo, Bahía Negra y Vallemí.

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Aún por debajo de lo normal

En una entrevista con ABC Color el pasado jueves, el hidrólogo Jorge Sánchez, de la Dirección de Meteorología, explicó que, si bien el río Paraguay ha tenido un repunte importante en su nivel de altura a consecuencia de las lluvias, aún se encuentra por debajo de los niveles normales que debería tener en esta época del año en varios puntos, entre ellos Asunción.