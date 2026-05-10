¡Mínimas de 5°C! Conocé las ciudades donde se prevé más frío mañana

El inicio de la semana trae un ambiente de mucho frío a Paraguay, donde mañana se esperan temperaturas mínimas muy por debajo de los 10 grados, según advierte la Dirección de Meteorología e Hidrología en su pronóstico extendido.
Asunción registraría mañana una mínima de 6 grados centígrados y la máxima no superaría los 17 grados, mientras que otros grandes centros urbanos como Encarnación y Ciudad del Este registrarían mínimas de 6 y 5 grados, respectivamente.
Las mínimas más bajas previstas para mañana serían de 5 grados y se registrarían, además de en Ciudad del Este, en puntos como Caacupé, Villarrica, Coronel Oviedo, Caazapá, Paraguarí y Pedro Juan Caballero.
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En otros puntos, las mínimas se ubicarían entre 6 y 8 grados.
|<b>Ciudad</b>
|Temperatura mínima del lunes
|Temperatura máxima del lunes
Concepción
7°C
18°C
San Pedro
6°C
17°C
Caacupé
5°C
17°C
Villarrica
5°C
16°C
Coronel Oviedo
5°C
17°C
Caazapá
5°C
16°C
Encarnación
6°C
17°C
San Juan Bautista
6°C
16°C
Paraguarí
5°C
17°C
Ciudad del Este
5°C
17°C
Asunción
6°C
17°C
Pilar
6°C
16°C
Pedro Juan Caballero
5°C
16°C
Salto del Guairá
6°C
17°C
Pozo Colorado
6°C
18°C
Fuerte Olimpo
8°C
20°C
Mariscal Estigarribia
7°C
20°C
Hasta 3 grados de mínima el martes
Los índices no subirían mucho el martes, que de nuevo registraría mínimas de 5 grados en zonas del sur como San Juan Bautista y Pilar.
La mínima más baja prevista para ese día sería de 3 grados centígrados en el departamento también sureño de Itapúa, incluyendo a su capital, Encarnación.
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Las temperaturas máximas se ubicarían mañana entre los 16 y 20 grados, y entre 19 y 22 grados el martes.
Las temperaturas subirían levemente en la segunda parte de la semana, aunque el ambiente permanecería fresco en todo el país.
|Ciudad
|Temperatura mínima del martes
|Temperatura máxima del lunes
Concepción
7°C
20°C
San Pedro
6°C
20°C
Caacupé
7°C
20°C
Villarrica
6°C
20°C
Coronel Oviedo
6°C
20°C
Caazapá
6°C
20°C
Encarnación
3°C
19°C
San Juan Bautista
5°C
19°C
Paraguarí
6°C
20°C
Ciudad del Este
6°C
20°C
Asunción
7°C
20°C
Pilar
5°C
19°C
Pedro Juan Caballero
6°C
20°C
Salto del Guairá
7°C
21°C
Pozo Colorado
6°C
20°C
Fuerte Olimpo
9°C
22°C
Mariscal Estigarribia
7°C
21°C