Clima
10 de mayo de 2026 a la - 09:38

¡Mínimas de 5°C! Conocé las ciudades donde se prevé más frío mañana

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ARCENIO ACUÑA

Paraguay atraviesa su primera ola de frío intenso del año y se espera que en los próximos días se registren temperaturas mínimas de hasta 3 grados centígrados en algunas zonas del país.

Por ABC Color

El inicio de la semana trae un ambiente de mucho frío a Paraguay, donde mañana se esperan temperaturas mínimas muy por debajo de los 10 grados, según advierte la Dirección de Meteorología e Hidrología en su pronóstico extendido.

Asunción registraría mañana una mínima de 6 grados centígrados y la máxima no superaría los 17 grados, mientras que otros grandes centros urbanos como Encarnación y Ciudad del Este registrarían mínimas de 6 y 5 grados, respectivamente.

Las mínimas más bajas previstas para mañana serían de 5 grados y se registrarían, además de en Ciudad del Este, en puntos como Caacupé, Villarrica, Coronel Oviedo, Caazapá, Paraguarí y Pedro Juan Caballero.

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En otros puntos, las mínimas se ubicarían entre 6 y 8 grados.

<b>Ciudad</b>Temperatura mínima del lunesTemperatura máxima del lunes

Concepción

7°C

18°C

San Pedro

6°C

17°C

Caacupé

5°C

17°C

Villarrica

5°C

16°C

Coronel Oviedo

5°C

17°C

Caazapá

5°C

16°C

Encarnación

6°C

17°C

San Juan Bautista

6°C

16°C

Paraguarí

5°C

17°C

Ciudad del Este

5°C

17°C

Asunción

6°C

17°C

Pilar

6°C

16°C

Pedro Juan Caballero

5°C

16°C

Salto del Guairá

6°C

17°C

Pozo Colorado

6°C

18°C

Fuerte Olimpo

8°C

20°C

Mariscal Estigarribia

7°C

20°C

Hasta 3 grados de mínima el martes

Los índices no subirían mucho el martes, que de nuevo registraría mínimas de 5 grados en zonas del sur como San Juan Bautista y Pilar.

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La mínima más baja prevista para ese día sería de 3 grados centígrados en el departamento también sureño de Itapúa, incluyendo a su capital, Encarnación.

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Las temperaturas máximas se ubicarían mañana entre los 16 y 20 grados, y entre 19 y 22 grados el martes.

Las temperaturas subirían levemente en la segunda parte de la semana, aunque el ambiente permanecería fresco en todo el país.

CiudadTemperatura mínima del martesTemperatura máxima del lunes

Concepción

7°C

20°C

San Pedro

6°C

20°C

Caacupé

7°C

20°C

Villarrica

6°C

20°C

Coronel Oviedo

6°C

20°C

Caazapá

6°C

20°C

Encarnación

3°C

19°C

San Juan Bautista

5°C

19°C

Paraguarí

6°C

20°C

Ciudad del Este

6°C

20°C

Asunción

7°C

20°C

Pilar

5°C

19°C

Pedro Juan Caballero

6°C

20°C

Salto del Guairá

7°C

21°C

Pozo Colorado

6°C

20°C

Fuerte Olimpo

9°C

22°C

Mariscal Estigarribia

7°C

21°C