¡Mínimas de 5°C! Conocé las ciudades donde se prevé más frío mañana

El inicio de la semana trae un ambiente de mucho frío a Paraguay, donde mañana se esperan temperaturas mínimas muy por debajo de los 10 grados, según advierte la Dirección de Meteorología e Hidrología en su pronóstico extendido.

Asunción registraría mañana una mínima de 6 grados centígrados y la máxima no superaría los 17 grados, mientras que otros grandes centros urbanos como Encarnación y Ciudad del Este registrarían mínimas de 6 y 5 grados, respectivamente.

Las mínimas más bajas previstas para mañana serían de 5 grados y se registrarían, además de en Ciudad del Este, en puntos como Caacupé, Villarrica, Coronel Oviedo, Caazapá, Paraguarí y Pedro Juan Caballero.

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En otros puntos, las mínimas se ubicarían entre 6 y 8 grados.

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<b>Ciudad</b> Temperatura mínima del lunes Temperatura máxima del lunes Concepción 7°C 18°C San Pedro 6°C 17°C Caacupé 5°C 17°C Villarrica 5°C 16°C Coronel Oviedo 5°C 17°C Caazapá 5°C 16°C Encarnación 6°C 17°C San Juan Bautista 6°C 16°C Paraguarí 5°C 17°C Ciudad del Este 5°C 17°C Asunción 6°C 17°C Pilar 6°C 16°C Pedro Juan Caballero 5°C 16°C Salto del Guairá 6°C 17°C Pozo Colorado 6°C 18°C Fuerte Olimpo 8°C 20°C Mariscal Estigarribia 7°C 20°C

Hasta 3 grados de mínima el martes

Los índices no subirían mucho el martes, que de nuevo registraría mínimas de 5 grados en zonas del sur como San Juan Bautista y Pilar.

La mínima más baja prevista para ese día sería de 3 grados centígrados en el departamento también sureño de Itapúa, incluyendo a su capital, Encarnación.

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Las temperaturas máximas se ubicarían mañana entre los 16 y 20 grados, y entre 19 y 22 grados el martes.

Las temperaturas subirían levemente en la segunda parte de la semana, aunque el ambiente permanecería fresco en todo el país.