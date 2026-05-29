Estas son las zonas bajo alerta de lluvias y tormentas esta noche

La Dirección de Meteorología e Hidrología (DMH) renovó su alerta meteorológica hoy a las 19:38 y advierte sobre una alta probabilidad de que se registren fenómenos de tiempo severo durante el transcurso de la noche.

Según informaron, un sistema de tormentas continúa su desarrollo sobre el territorio nacional y afecta principalmente al norte de la región Oriental y a la región Occidental.

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Hasta el momento, los departamentos directamente afectados por el avance de las tormentas son el centro y norte de Concepción, centro y norte de Amambay, norte de Presidente Hayes y Alto Paraguay.

Se recomienda a los pobladores de estas regiones tomar las precauciones necesarias ante la actividad eléctrica y la fuerza de los vientos previstos para las próximas horas.

Inestabilidad continuará durante el fin de semana

Según explicó la meteoróloga de turno, Aracely Fernández, se prevé que la probabilidad de lluvias persista en el país durante el fin de semana. Subrayó que las precipitaciones se presentarían de manera dispersa y con mejoras temporales a lo largo del sábado y el domingo.

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Se pronostica además la formación de densas neblinas en gran parte del territorio nacional durante las primeras horas de la mañana de ambos días, lo que podría reducir la visibilidad en calles y rutas.

Para los siguientes días, se espera un ambiente fresco a cálido. Las temperaturas mínimas estimadas se ubicarán entre los 16 y 20 °C, mientras que las máximas oscilarán entre los 23 y 28 °C.