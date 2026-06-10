Clima
10 de junio de 2026 a la - 07:16

Tormentas con granizos y ráfagas de viento amenazan estas zonas del país

Calle Gral Santos con tráfico, charcos de agua, un automóvil gris y un SUV azul entre otros coches, bajo un cielo nublado.
Una congestión vehicular se observa en la calle Gral Santos durante la obra de entubamiento de desagüe pluvial.Fernando Romero

La Dirección de Meteorología emitió un aviso especial por lluvias con tormentas eléctricas moderadas a fuertes que afectarán varios departamentos del país durante la mañana de este miércoles. El fenómeno también podría estar acompañado de ráfagas intensas de viento y caída ocasional de granizos.

Por ABC Color

La alerta por tiempo severo afecta a varios departamentos de la Región Oriental y el sur de la Región Occidental, donde persisten núcleos de tormentas que podrían generar fenómenos significativos durante las próximas horas.

Según el boletín especial difundido a las 06:42, las condiciones son favorables para el desarrollo de lluvias con tormentas eléctricas moderadas a fuertes, acompañadas de ráfagas de viento de intensidad moderada a fuerte e incluso la ocasional caída de granizos.

Departamentos bajo alerta

La advertencia afecta a las siguientes zonas:

  • San Pedro (sureste).
  • Cordillera.
  • Caaguazú (oeste y centro).
  • Caazapá.
  • Itapúa (noreste).
  • Paraguarí (sureste).
  • Canindeyú.
  • Presidente Hayes (sureste).

Lea más: Anuncian tormentas con vientos de hasta 100 km/h desde este miércoles

Boletín meteorológico del Gobierno del Paraguay con detalles sobre el sistema de tormentas, mapa y previsiones de lluvias.
La Dirección de Meteorología e Hidrología advirtió sobre fuertes lluvias y tormentas para varias regiones del país.

¿Cómo seguirán las lluvias esta semana?

La pronosticadora Carolina López detalló que la alerta ya no afecta a la zona de Asunción y Central, como al principio de la madrugada. Sin embargo, seguirán las lloviznas, temperaturas frescas y alto contenido de humedad.

“Las maximas estarán alrededor de los 20 a 21 °C. Tampoco descartamos actividad eléctrica en la tarde y noche en zona Capital, Central y zonas aledañas", resaltó.

Recordó además que ayer emitieron un boletín especial para detallar cómo se desarrollaría la tormenta. Destacó que el temporal seguirá al menos hasta mañana, según las previsiones.

Los acumulados de lluvia más importantes se desarrollarán hacia las zonas Este y Noreste del país.

Las condiciones del tiempo irían mejorando de forma gradual el día miércoles, señaló la pronosticadora. Ese día, se registraría una importante