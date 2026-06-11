Las tormentas se centran sobre seis departamentos esta tarde

La Dirección de Meteorología e Hidrología (DMH) emitió una actualización de su aviso meteorológico a las 16:36 hoy jueves y alerta sobre el desarrollo de núcleos de tormentas. El sistema generará lluvias con tormentas eléctricas moderadas a fuertes, ráfagas de vientos y la probabilidad de caída de granizos de forma muy localizada.

De acuerdo con el último reporte, las celdas de tormenta se encuentran activas y en pleno proceso de intensificación sobre el norte y el este de la región Oriental, así como también en el sector este de la región Occidental (Chaco).

Lea más: Clima en Paraguay: siguen las lluvias y tormentas, ¿pero hasta cuándo?

Los pronosticadores enfatizaron que no se descarta la ocurrencia de fenómenos de tiempo severo de manera puntual durante lo que resta de la tarde y las primeras horas de la noche de hoy.

Los seis departamentos bajo alerta

Hasta el momento, las seis zonas que se encuentran bajo alerta y donde ya se reportan lluvias con descargas eléctricas son Concepción, norte y este de San Pedro, norte de Alto Paraná, Amambay, Canindeyú y este de Alto Paraguay.

Este aviso coincide con el boletín especial meteorológico que estuvo vigente desde ayer, el cual alertaba sobre acumulados de agua de hasta 100 milímetros y vientos de 100 km/h.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Lea más: Anuncian tormentas con vientos de hasta 100 km/h desde este miércoles

Según se indica, dicho boletín se irá desactivando en el transcurso de las próximas horas a medida que el frente principal termine de cruzar el territorio nacional.

Pronóstico extendido: lluvias el viernes y mejoría el sábado

El meteorólogo de turno de la DMH, Alejandro Coronel, explicó que para este viernes todavía se prevén lluvias dispersas y algunas tormentas eléctricas aisladas, concentradas principalmente sobre el este de la región Oriental. No obstante, para las localidades del centro y sur del país se espera una tendencia de mejoría gradual con el correr de las horas.

Coronel detalló que el ambiente tenderá a estabilizarse sobre los departamentos del centro y sur de la región Oriental, dando paso a un clima más fresco y seco.