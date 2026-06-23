¿Dónde hará más frío? Alertan sobre heladas, escarchas y 0 °C para este miércoles

Julio Ayala, pronosticador de la Dirección de Meteorología e Hidrología (DMH), informó que la jornada de hoy se presenta “bastante fría” debido a que una masa de aire comienza a posicionarse sobre el territorio nacional.

Según detalló, en Asunción la temperatura alcanzó los 7 °C, mientras que en el sur del país se registraron valores de hasta 2 °C.

El especialista señaló que para mañana se esperan temperaturas de 3 °C menos que las registradas hoy.

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Heladas y escarchas para este miércoles

Asimismo, adelantó que la sensación térmica sería similar debido a la ausencia de vientos. Esta condición también favorecerá la formación de escarchas tanto en el sur del país como en el Chaco.

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Añadió que este miércoles se caracterizará por un amanecer frío, con posible aparición de escarchas y una alta probabilidad de heladas.

¿Dónde hará más frío este miércoles?

Ayala precisó que las temperaturas más bajas entre este miércoles y el jueves se registrarían en el sur, parte del centro y el este de la Región Oriental. En el Chaco, los valores más bajos se concentrarían en el extremo sur y oeste.

“En general, de 1 a 2 °C. De manera muy puntual, no descartamos temperaturas más bajas que 0 °C, sobre todo en las zonas más bajas donde se concentra el frío”, reveló.

¿Cómo seguirá el tiempo en los próximos días?

El meteorólogo agregó que para el viernes se prevé un amanecer con temperaturas cercanas a los 5 °C y una máxima de 20 °C, debido a que la masa de aire frío comenzará a desplazarse.

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Asimismo, mencionó que no se esperan precipitaciones hasta el jueves.

Añadió que durante el fin de semana se prevé un aumento de las temperaturas, aunque el lunes volverían a descender.