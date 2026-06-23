MEC pide a colegios flexibilidad sobre uniformes y horarios de entrada ante el frío

El pronóstico meteorológico para los próximos días anuncia jornadas de frío muy intenso, con temperaturas mínimas que podrían ubicarse cerca de 0 grados centígrados en algunas zonas del país -especialmente en el sur y oeste– esta semana.

Ante esa situación, el ministro de Educación y Ciencias, Luis Ramírez, dijo este martes a ABC Cardinal que se insta a todas las instituciones educativas a tener en cuenta el frío y tomar medidas en consecuencia.

Por ejemplo, dijo que se recomienda a los colegios y escuelas no ser tan estrictos con los uniformes durante los días de frío intenso y que permitan que los alumnos vayan con sus abrigos más cálidos, aun cuando estos sean de colores distintos a los de los uniformes.

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Señaló también que las instituciones educativas tienen la potestad de comenzar un poco más tarde las clases en días en los que eso se juzgue necesario, teniendo en cuenta que amanece más tarde en época de invierno y muchos niños se ven obligados a ir a la escuela o al colegio haciendo frente al frío antes del amanecer.

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Colegios pueden decidir suspender clases

Indicó también que, en algunos casos, un colegio o escuela puede decidir incluso suspender las clases, siempre que se trate de una decisión consensuada con la comunidad de padres del colegio y que sea comunicada al Ministerio de Educación junto con un “proyecto de recuperación” del tiempo de clases perdido.

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“Eso existió siempre y es potestad de los colegios”, dijo, pero subrayó que no puede ser una decisión unilateral de las autoridades del colegio, sino que “los padres tienen que formar parte de la discusión”.

“Lo que no queremos es recibir denuncias de familias que querían que sus chicos vayan al colegio y el director decidió unilateralmente que no haya clases”, añadió.