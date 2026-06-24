¿Habrá clases el viernes? lo que pide el MEC ante el frío y el Mundial

Luis Ramírez, titular del Ministerio de Educación y Ciencias (MEC), lanzó esta mañana un mensaje en redes sociales, ante las bajas temperaturas extremas, que en algunas zonas del país alcanzaron - 0,7°.

Como primera medida, el ministro de Educación pidió que los directores trabajen con cada Equipo de Gestión de Instituciones Educativas (EGIE), que está compuesto por representantes de familias, docentes y los directores, de modo a buscar soluciones para resguardar a la comunidad. El frío extremo continuará durante esta semana y podría extenderse hasta la próxima, según predicciones de Meteorología.

“Instarles a todos a tomar la mejor decisión, flexibilidad en los horarios de entrada, flexibilidad en el uso del uniforme; no importa el color que sea, con tal de que puedan estar resguardados durante este frío intenso, sobre todo a las primeras horas de la mañana”, indicó.

La intención es prevenir la propagación de afecciones respiratorias en las instituciones educativas, típicas de esta época del año, tales como resfríos, gripes o influenza.

¿Habrá clases el viernes? esto dijo el ministro de Educación

La Albirroja juega su tercer y último partido de la fase de grupos del Mundial 2026, este jueves, desde las 23:00. Como mínimo, el encuentro culminará el viernes por la madrugada, a las 01:00.

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El ministro Ramírez confesó que recibe numerosas consultas sobre las actividades escolares de ese viernes, atendiendo al horario del partido de fútbol que mantiene emocionado a todo el país.

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¿Se suspenderán o no las clases? El titular del MEC instó a la comunidad “tomar la mejor decisión, la que se ajuste a la comunidad y de acuerdo a la realidad de cada escuela”.

Por el horario del partido, pidió igualmente mantener la flexibilidad en los horarios de entrada, especialmente en el horario de la mañana.

Escuelas pueden presentar proyectos de recuperación en supervisiones

El MEC recordó que los directores de cada centro educativo pueden remitir proyectos de recuperación de horarios o de clases que puedan perderse debido al Mundial.

“Cada institución puede enviar a las supervisiones correspondientes sus proyectos para recuperar algún horario que se pudo ver afectado. Vamos con todo, sigamos apoyando a nuestra querida Albirroja y cuidándonos”, agregó.

El ministro ya se había pronunciado anteriormente sobre el uso de las remeras de la Albirroja en horas de clase, pidiendo igualmente flexibilidad y conversación entre todos los miembros de la comunidad educativa. Planteó considerar que Paraguay participa de este evento deportivo después de 16 años.