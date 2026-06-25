Conocé la zona del país donde la mínima será de 3°C este viernes

Para este viernes, el frío se sentirá con mayor intensidad en el sur y centro de la Región Oriental, donde las ciudades de Caazapá, Encarnación y San Juan Bautista registrarán las temperaturas mínimas más bajas de todo el país, situándose en apenas 3°C.

En estas localidades se advierte sobre la formación de escarchas y la presencia de neblinas durante las primeras horas de la mañana, con temperaturas máximas que no superarán los 18°C o 19°C.

Villarrica, Coronel Oviedo, Paraguarí y Pilar experimentarán condiciones de frío a fresco con una temperatura mínima de 4°C.

Estas zonas mantendrán un cielo de escasamente a parcialmente nublado, con vientos que soplarán desde el noreste hacia la tarde, alcanzando máximas de entre 18°C y 19°C.

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¿Cómo estará el tiempo en Asunción?

En la capital, Asunción, así como en las ciudades de San Pedro, Caacupé y Ciudad del Este, se prevé una mínima de 5°C.

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El ambiente se presentará frío a fresco con nubosidad variable y particularmente en Ciudad del Este, se espera la formación de neblinas matinales. Las temperaturas máximas para este sector oscilarán entre los 19°C y 20°C.

Hacia el norte y parte del Chaco, las temperaturas serán ligeramente superiores pero manteniendo el ambiente frío al amanecer.

Salto del Guairá y Pozo Colorado registrarán una mínima de 6°C, mientras que Concepción marcará 7°C. En estos puntos, el clima evolucionará de frío a cálido por la tarde, con máximas que alcanzarán los 18°C en el caso de Salto del Guairá y hasta 21°C en Concepción y Pozo Colorado.

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¿Cómo estará el tiempo en el resto del país?

Finalmente, las zonas con las mínimas más moderadas del territorio nacional serán Pedro Juan Caballero y Mariscal José Félix Estigarribia con 8°C, seguidas por Fuerte Olimpo, que presentará la mínima más alta del país con 10°C.

Estas localidades tendrán una tarde cálida, con temperaturas máximas que podrían llegar a los 23°C en el extremo norte del Chaco.