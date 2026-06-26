Anuncian tormentas con vientos de hasta 90 km/h desde este sábado

La Dirección de Meteorología e Hidrología (DMH) emitió un boletín de alerta especial en el que advierte sobre fenómenos climáticos severos que afectarán de forma progresiva a un total de 16 zonas, incluyendo a la capital del país y 15 departamentos de ambas regiones.

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De acuerdo con el reporte oficial, el temporal llegará con lluvias intensas que dejarán acumulados de agua de entre 20 y 110 milímetros, e incluso cifras superiores en zonas puntuales. Se prevé además fuertes ráfagas de viento, las cuales podrían rondar los 90 km/h al momento del desarrollo de los núcleos de tormenta.

El cambio de tiempo comenzará en el norte de la región Oriental y luego se extenderá gradualmente en sentido norte-sur. Ya durante el domingo, el avance de un frente frío desde el sur del continente reforzará las precipitaciones en gran parte del país. Las autoridades aclararon que se registrarán mejoras parciales a lo largo del fin de semana.

Los departamentos afectados y los horarios

La DMH detalló que el sistema de tormentas afectará desde la madrugada del sábado. Los primeros impactos se registrarán en los departamentos de Concepción, San Pedro, Caaguazú, Alto Paraná, Canindeyú, Amambay y Presidente Hayes.

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En la mañana del sábado, el núcleo de tormentas avanzará hacia el departamento de Cordillera. Para la tarde del mismo día, el temporal llegará con fuerza al departamento Central, Asunción, así como a las zonas de Misiones, Itapúa, Paraguarí, Guairá y Caazapá.

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Las lluvias y los vientos alcanzarán finalmente al departamento de Ñeembucú recién durante la madrugada del domingo.

Ingreso de frente frío y mejora para el domingo

La inestabilidad climática se mantendrá durante gran parte del domingo debido al ingreso de la masa de aire frío. Sin embargo, los pronósticos indican que el sistema de tormentas comenzará a perder fuerza de manera paulatina entre la tarde y la noche de ese mismo día.

La Dirección de Meteorología prevé que un ambiente más fresco y estable para el inicio de la siguiente semana laboral.