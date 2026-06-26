Meteorología: fin de semana fresco y con tormentas en Paraguay

En su pronóstico de este viernes, la Dirección de Meteorología e Hidrología anticipa una jornada fría a fresca con cielos parcialmente nublados y vientos variables, sin probabilidad de lluvias o tormentas eléctricas en territorio paraguayo.
Sin embargo, las condiciones del tiempo cambiarían desde mañana, sábado, con la posibilidad real de lluvias dispersas en la mayor parte del país y ocasionales tormentas eléctricas en el norte y este. Las tormentas se extenderían al resto del territorio nacional el domingo.
Cambios en la temperatura
Este viernes persiste el frío intenso de los últimos días. Asunción registraba 7 grados centígrados antes del amanecer – en algunos puntos del sur del país las mínimas anunciadas eran de 3 grados - y se esperan temperaturas máximas de 20 grados en la capital, 19 en Ciudad del Este y Encarnación, y hasta 23 en el Chaco.
|Ciudad
|Temperatura mínima del viernes
|Temperatura máxima del viernes
Concepción
7 °C
21 °C
San Pedro
5 °C
21 °C
Caacupé
5 °C
19 °C
Villarrica
4 °C
19 °C
Coronel Oviedo
4 °C
19 °C
Caazapá
3 °C
19 °C
Encarnación
3 °C
19 °C
San Juan Bautista
3 °C
19 °C
Paraguarí
4 °C
20 °C
Ciudad del Este
5 °C
19 °C
Asunción
5 °C
20 °C
Pilar
4 °C
20 °C
Pedro Juan Caballero
8 °C
20 °C
Salto del Guairá
6 °C
19 ºC
Pozo Colorado
6 °C
22 °C
Fuerte Olimpo
10 °C
23 °C
Las mínimas no serían tan bajas durante el fin de semana y llegarían a 13 grados el sábado y 15 grados el domingo en la capital, y se ubicarían por encima de los 10 grados en la mayor parte del país.
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Sin embargo, un meteorólogo de la Dirección de Meteorología advirtió ayer, en entrevista con ABC Color, que la próxima semana podría traer un regreso del frío intenso a Paraguay.