Clima
26 de junio de 2026 a la - 05:32

Meteorología: fin de semana fresco y con tormentas en Paraguay

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Aunque el frío intenso persiste este viernes y se esperan condiciones frescas durante los próximos días, los índices de temperatura aumentarían levemente. Además, el fin de semana podría traer lluvias y tormentas eléctricas.

Por ABC Color

En su pronóstico de este viernes, la Dirección de Meteorología e Hidrología anticipa una jornada fría a fresca con cielos parcialmente nublados y vientos variables, sin probabilidad de lluvias o tormentas eléctricas en territorio paraguayo.

Sin embargo, las condiciones del tiempo cambiarían desde mañana, sábado, con la posibilidad real de lluvias dispersas en la mayor parte del país y ocasionales tormentas eléctricas en el norte y este. Las tormentas se extenderían al resto del territorio nacional el domingo.

Cambios en la temperatura

Este viernes persiste el frío intenso de los últimos días. Asunción registraba 7 grados centígrados antes del amanecer – en algunos puntos del sur del país las mínimas anunciadas eran de 3 grados - y se esperan temperaturas máximas de 20 grados en la capital, 19 en Ciudad del Este y Encarnación, y hasta 23 en el Chaco.

CiudadTemperatura mínima del viernesTemperatura máxima del viernes

Concepción

7 °C

21 °C

San Pedro

5 °C

21 °C

Caacupé

5 °C

19 °C

Villarrica

4 °C

19 °C

Coronel Oviedo

4 °C

19 °C

Caazapá

3 °C

19 °C

Encarnación

3 °C

19 °C

San Juan Bautista

3 °C

19 °C

Paraguarí

4 °C

20 °C

Ciudad del Este

5 °C

19 °C

Asunción

5 °C

20 °C

Pilar

4 °C

20 °C

Pedro Juan Caballero

8 °C

20 °C

Salto del Guairá

6 °C

19 ºC

Pozo Colorado

6 °C

22 °C

Fuerte Olimpo

10 °C

23 °C

Las mínimas no serían tan bajas durante el fin de semana y llegarían a 13 grados el sábado y 15 grados el domingo en la capital, y se ubicarían por encima de los 10 grados en la mayor parte del país.

Lea más: Conocé la zona del país donde la mínima será de 3°C este viernes

Sin embargo, un meteorólogo de la Dirección de Meteorología advirtió ayer, en entrevista con ABC Color, que la próxima semana podría traer un regreso del frío intenso a Paraguay.