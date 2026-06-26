Meteorología: fin de semana fresco y con tormentas en Paraguay

En su pronóstico de este viernes, la Dirección de Meteorología e Hidrología anticipa una jornada fría a fresca con cielos parcialmente nublados y vientos variables, sin probabilidad de lluvias o tormentas eléctricas en territorio paraguayo.

Sin embargo, las condiciones del tiempo cambiarían desde mañana, sábado, con la posibilidad real de lluvias dispersas en la mayor parte del país y ocasionales tormentas eléctricas en el norte y este. Las tormentas se extenderían al resto del territorio nacional el domingo.

Cambios en la temperatura

Este viernes persiste el frío intenso de los últimos días. Asunción registraba 7 grados centígrados antes del amanecer – en algunos puntos del sur del país las mínimas anunciadas eran de 3 grados - y se esperan temperaturas máximas de 20 grados en la capital, 19 en Ciudad del Este y Encarnación, y hasta 23 en el Chaco.

Ciudad Temperatura mínima del viernes Temperatura máxima del viernes Concepción 7 °C 21 °C San Pedro 5 °C 21 °C Caacupé 5 °C 19 °C Villarrica 4 °C 19 °C Coronel Oviedo 4 °C 19 °C Caazapá 3 °C 19 °C Encarnación 3 °C 19 °C San Juan Bautista 3 °C 19 °C Paraguarí 4 °C 20 °C Ciudad del Este 5 °C 19 °C Asunción 5 °C 20 °C Pilar 4 °C 20 °C Pedro Juan Caballero 8 °C 20 °C Salto del Guairá 6 °C 19 ºC Pozo Colorado 6 °C 22 °C Fuerte Olimpo 10 °C 23 °C

Las mínimas no serían tan bajas durante el fin de semana y llegarían a 13 grados el sábado y 15 grados el domingo en la capital, y se ubicarían por encima de los 10 grados en la mayor parte del país.

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Sin embargo, un meteorólogo de la Dirección de Meteorología advirtió ayer, en entrevista con ABC Color, que la próxima semana podría traer un regreso del frío intenso a Paraguay.