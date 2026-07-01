Río Paraguay: ¿a cuánto llegó el nivel tras las lluvias?

Pese a las lluvias registradas en los últimos días, el nivel del río Paraguay no muestra un aumento significativo en la zona de la bahía de Asunción.

De acuerdo con los registros de la Dirección de Meteorología e Hidrología (DMH), este miércoles el río amaneció con una altura de 2,54 metros, tras descender dos centímetros en comparación con la medición del martes.

Según indicaron los especialistas, el nivel actual se mantiene por debajo del promedio esperado para esta época del año.

Explicaron que esta situación responde a que, si bien se registraron precipitaciones en Asunción y otras zonas de la capital, no se produjeron lluvias copiosas en la cuenca alta del río Paraguay, factor clave para que aumente el caudal aguas abajo.

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Solo dos puntos registraron un leve aumento del nivel

La última vez que el río Paraguay subió su nivel en Asunción fue el 21 de junio pasado, cuando se estacionó en 2,68 metros. Desde entonces, desciende de altura de forma sostenida.

De los 16 puntos de medición monitoreados por la Dirección de Meteorología e Hidrología, únicamente Puerto Ladario (Brasil) y Alberdi registraron un incremento de un centímetro.

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En contraste, en siete puntos el nivel descendió entre uno y dos centímetros, mientras que en los demás sitios de control la altura del río se mantuvo sin variaciones.