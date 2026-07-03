Pronóstico: ¿qué tanto frío hará durante el partido de la Albirroja?

El frío seguirá siendo protagonista este fin de semana, pero quienes planean seguir el partido entre Paraguay y Francia podrán hacerlo con condiciones algo más favorables que las registradas durante la madrugada de este viernes.

El subdirector de Meteorología, Carlos Santacruz, informó que para este sábado, durante el horario del encuentro, el ambiente será fresco.

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Para la jornada de mañana se esperan:

Asunción y Central: mínima cercana a los 7 °C.

Sur y sureste del país: entre 3 y 5 °C.

Norte y especialmente el oeste del Chaco: alrededor de 5 °C.

Resto del territorio nacional: temperaturas superiores a los 6 °C.

Durante la tarde, las temperaturas máximas alcanzarían aproximadamente 20 °C, mientras que hacia la noche volverían a descender hasta los 13 °C.

Uno de los factores que ayudará a que el frío se sienta menos intenso será la disminución del viento. Según explicó el especialista, ya no se registrarían sensaciones térmicas inferiores a la temperatura del aire, como ocurrió este viernes.

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¿Lloverá durante el partido?

Meteorología mantiene bajas las probabilidades de lluvias para este sábado en todo el país, por lo que no se esperan precipitaciones que afecten la jornada ni el seguimiento del encuentro entre la Albirroja y el seleccionado francés.

Durante la noche, una vez finalizado el partido, la temperatura volverá a descender hasta ubicarse alrededor de los 13 °C, por lo que se recomienda contar con suficientes abrigos si se permanecerá al aire libre.

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No descartan heladas y el frío seguirá la próxima semana

Santacruz indicó además que existe la posibilidad de heladas en el extremo oeste del Chaco y en sectores del sur y suroeste del país.

El ambiente invernal continuará al inicio de la próxima semana. Para el lunes se pronostican temperaturas de entre 10 y 16 °C, con lluvias y vientos del sector sur, condiciones que volverán a reducir la sensación térmica en gran parte del territorio nacional.

Temperaturas mínimas registradas hoy

Por otra parte, detalló que Itapúa fue el departamento que registró la temperatura más baja durante la madrugada de este viernes.

El especialista explicó que la mínima más baja registrada hasta el momento fue de 4,7 °C en esa zona del país, mientras que en Asunción y el departamento Central la sensación térmica durante el amanecer se ubicó en torno a los 5,5 °C, debido a la combinación del aire frío y el viento.