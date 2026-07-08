Frío extremo y largas esperas: pasajeros padecen la falta de refugios en las paradas

Para llegar a tiempo a sus puestos de trabajo, muchas personas salen de casa entre las 4:00 y las 5:00 en el área metropolitana. En ese horario, hoy la temperatura mínima rondó los 2 a 3 °C, según los reportes de Meteorología.

Desde la zona conocida como Calle Última en la ruta PY02, los pasajeros contaron a ABC TV que deben abordar al menos dos líneas para llegar al trabajo y son conscientes de que la espera será larga por la escasez de buses.

Relataron que los buses ya llegan repletos y deben esperar a la intemperie, soportando el frío viento de la madrugada por la falta de refugios en la zona. Soportan las bajas temperaturas solo gracias al mate, destacaron algunos.

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Además, destacaron que siempre deben esperar durante mucho tiempo. “Demasiado pocos colectivos hay y, cuando vienen, llegan repletos”, lamentó una pasajera.

Una reforma prometida que nunca llega

Desde el inicio de su gobierno, Santiago Peña prometió distintas reformas al sistema de transporte público. También impulsó proyectos de ley para trenes, que nunca se concretaron.

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Hasta la fecha, los pasajeros siguen reclamando debido a múltiples deficiencias en el sistema, gran cantidad de buses chatarras, desorganización y muy mala calidad en el servicio.

A pesar de todo, las empresas de transporte público del área metropolitana siguen recibiendo millonarios subsidios por parte del Estado.