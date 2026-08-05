Refugios insuficientes y sombras de despilfarro: Asunción se alista para “El Niño”

La Junta Municipal de Asunción aprobó este miércoles, en sesión ordinaria, recomendar al intendente Luis Bello (ANR-cartista) la declaración de emergencia ante la inminente llegada del fenómeno de El Niño. La propuesta fue planteada por el concejal Javier Pintos (ANR-cartista) tras la convocatoria a las autoridades de la Dirección General de Gestión y Reducción de Riesgos y Desastres de la comuna.

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La decisión volvió a unir a las bancadas coloradas y a fracturar a la bancada opositora. A favor de recomendar la emergencia votaron los cartistas: Juan C. Ozorio, Mariano Cáceres, Miguel Sosa, Javier Pintos, Karina Acuña y René Calonga. Acompañaron los disidentes: Arturo Almirón, Carlos González, Jesús Lara, Juan J. Arnold, Daniel Ortiz y los liberales, Ramón Ortiz y Félix Ayala.

En contra de recomendar la emergencia y a favor de instalar una mesa de trabajo conjunta, moción propuesta por la concejala Fiorella Forestieri (PLRA), votaron además de la proponente, los concejales Pablo Callizo (PPQ), Paulina Serrano (PPQ), Álvaro Grau (PPQ) y Jazmín Galeano (PPQ). Se abstuvieron de votar: Rosanna Rolón (ANR-independiente) y Nasser Esgaib (ANR-cartista). Estuvieron ausentes: Marcelo Centurión y César Escobar, ambos cartistas, y Humberto Blasco y Augusto Wagner, ambos liberales.

Impacto demográfico: Los tres escenarios que maneja la Municipalidad de Asunción

Ante el legislativo comunal, José Jara, director de Gestión de Riesgos, explicó que el fenómeno climático se encuentra en su fase inicial con un 80% de probabilidad de consolidación. El funcionario señaló como evidencia temprana la aparición inusual de neblinas densas registradas recientemente en las primeras horas matutinas.

El director detalló tres escenarios presupuestarios presentados y fijó en G. 7.000 millones el costo previsto para encarar la emergencia. Jara reconoció, sin embargo, que esta cifra resultará insuficiente si la cantidad de pobladores damnificados supera las previsiones moderadas estimadas inicialmente.

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En cuanto al impacto demográfico, las proyecciones indican que el mejor escenario significaría el desplazamiento temporal de 3.000 familias ribereñas, representando entre 12.000 y 15.000 personas desplazadas. De cumplirse los peores pronósticos, la cifra escalaría a un rango de entre 20.000 y 30.000 familias, es decir, entre 120.000 y 150.000 personas.

Consultado respecto al tiempo que duraría la emergencia, señaló que se estima que El Niño duraría unos 9 meses en total, pasando por fases de inicio, entre julio y septiembre, de maduración y una fase tardía de bajante, hasta fines de marzo del año próximo.

Déficit de espacios: ¿Dónde estarán los refugios para las familias ribereñas?

Para mitigar el impacto habitacional, Jara señaló que la Municipalidad cuenta con una capacidad operativa para albergar a unas 8.000 familias damnificadas (alrededor de 32.000 personas) en la capital. Sin embargo, las autoridades admitieron formalmente ante la Junta que los refugios previstos podrían verse rápidamente desbordados ante una crecida generalizada.

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Entre los predios identificados figuran el predio de tres hectáreas perteneciente a Copaco en el Bañado Norte, así como el refugio Bozzano en la Costanera Sur. También se evaluaron sitios como Viñas Cué, Guyra Paraguay y la zona de Cerro Guy, en la falda del cerro Lambaré. Este último, sin embargo, está sujeto a permisos ambientales específicos del Ministerio del Ambiente (Mades), por tratarse de una reserva natural, explicó.

Ante el riesgo de saturación en la capital, el titular de la dependencia señaló que trabajan junto al intendente en gestionar ante el Gobierno central la habilitación de predios externos en Nueva Asunción. El uso estratégico del Puente Héroes del Chaco facilitaría los traslados necesarios para evitar ocupaciones informales de avenidas y espacios públicos, aseguró Jara.

Críticas en la Junta: El millonario gasto en alquiler de camiones que encendió la polémica

El bloque opositor cuestionó severamente algunos componentes presupuestarios de la intención de declaración de emergencia. El concejal Álvaro Grau (PPQ), denunció que uno de los ítems de un listado facilitado por la DGGRRD incluía el rubro de alquiler de camiones recolectores de basura por G. 3.500 millones.

El edil denunció que, desde 2019, la comuna gastó G. 70.000 millones en alquiler de camiones recolectores y G. 109.000 millones, si se suman las compras de maquinarias. Grau recordó que, tras la reciente compra directa de 11 camiones, la municipalidad ya cuenta con 40 unidades, cifra que la propia gestión de Bello había declarado “óptima” para cubrir las necesidades de la ciudad.

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El concejal cuestionó que, a pesar de haber ampliado recientemente un contrato de alquiler vigente por G. 6.000 millones, el presupuesto de emergencia vuelva a incluir un millonario monto por alquiler de recolectores. Sostuvo que la Dirección de Gestión de Riesgos no debería encargarse de la recolección de basura, ya que su labor misional es la preparación ante siniestros y emergencias.