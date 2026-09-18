Nivel de los ríos: bajante del río Paraguay y repunte en el Paraná

Con el informe diario del nivel de los ríos emitido por la Dirección de Hidrología, se evidenció que el nivel del río Paraguay registró una bajante en la mayoría de las estaciones.

En el Alto Paraguay, la estación de Fuerte Olimpo registró una leve caída de 1 centímetro, situándose en los 3,32 metros. Una tendencia similar se observó en Bahía Negra, donde el nivel retrocedió 3 cm y quedó en 3,10 m, mientras que en Vallemí el descenso fue de 1 cm, por lo que la marca alcanzó 2,41 m. Más al sur, las aguas en Concepción descendieron 1 cm y quedaron en 1,67 m.

El impacto del estiaje se acentúa en el departamento Central y la capital, considerando que en Villeta el río descendió 2 cm y se posicionó en 0,83 m, mismo descenso reportado en Asunción, que bajó 2 cm para quedar en 0,44 m.

Por su parte, la estación de Itá Enramada no registró variaciones y se mantuvo sin cambios en los 0,88 m, al igual que Alberdi, que permaneció estacionado en 2,05 m.

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La única excepción en todo el curso de esta cuenca se dio en Pilar, donde el río experimentó un repunte de 5 cm, situándose en 2,92 m.

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Repunte del río Paraná

En contraposición, la cuenca del río Paraná muestra un comportamiento de recuperación generalizada en la franja este y sur del país.

En el tramo superior, Salto del Guairá subió 6 cm y quedó en 6,93 m, mientras que el incremento más significativo del reporte tuvo lugar en Ciudad del Este, donde el nivel experimentó un marcado ascenso de 36 cm, alcanzando los 19,45 m.

Hacia el tramo medio y bajo, las subidas continuaron en Cerrito, donde aumentó 10 cm para ubicarse en 3,20 m, en Itá Pirú subió 7 cm y alcanzó los 5,35 m, y en Ayolas, con una subida de 8 cm dejó el cauce en 3,40 m.

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La subida también se registró en Corateí, donde el agua ascendió 13 cm para situarse en 3,25 m, y en Itá Corá, que sumó 8 cm para quedar en 4,83 m. En tanto, las lecturas en San Cosme y San Damián, así como en Encarnación, no reportaron variaciones respecto al periodo previo, manteniéndose en 9,90 m y 10,34 m, respectivamente.

Río Pilcomayo, Tebicuary y Negro

En los ríos Pilcomayo, Tebicuary y Negro, que son cuencas secundarias y algunos se ubican en los límites del país, el panorama resultó variado.

En el Chaco, el río Pilcomayo en la estación de Pozo Hondo no registró cambios y permaneció en 3,04 m.

En la región Oriental, el río Tebicuary en Villa Florida presentó un pronunciado repunte de 32 cm, lo que elevó el nivel a 0,32 m.

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Finalmente, en el norte, el río Negro en la estación Arirai registró un descenso de 2 cm, por lo que quedó con una marca de 3,77 m.