Así amanecieron los ríos hoy tras las lluvias de ayer

El informe diario del nivel de los ríos emitido por la Dirección de Hidrología registró que el nivel del río Paraguay tuvo variaciones moderadas entre descensos en el norte y leves aumentos hacia el centro y sur de la cuenca.

En Alto Paraguay, la estación de Fuerte Olimpo registró un descenso de 3 centímetros, situándose en 3,29 metros. Una tendencia similar se observó en Bahía Negra, donde el nivel retrocedió 4 cm y quedó en 3,06 m, mientras que en Vallemí el descenso fue de 1 cm, por lo que la marca alcanzó 2,40 m. Más al sur, las aguas en Concepción descendieron 1 cm y quedaron en 1,66 m.

En el departamento Central y en la capital, las mediciones mostraron ligeros repuntes, como en Villeta, donde el río ascendió 4 cm y se posicionó en 0,87 m, un ascenso similar al reportado en Asunción, que subió 2 cm para quedar en 0,46 m.

Por su parte, la estación de Itá Enramada sumó 4 cm para ubicarse en 0,92 m, mientras que Alberdi experimentó un repunte de 5 cm, situándose en 2,10 m.

Lea más: Video: río Paraná sube a 3,65 metros y proyectan una cota de 3,70 m en Ayolas

La tendencia de aumento se consolidó en el sur de esta cuenca en Pilar, donde el río experimentó un repunte de 9 cm, situándose en 3,01 m.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Comportamiento en el río Paraná

En contraposición, la cuenca del río Paraná muestra un comportamiento dispar entre incrementos locales y caídas puntuales.

En el tramo superior, Salto del Guairá subió 3 cm y quedó en 6,96 m. Por el contrario, un descenso marcado se registró en Ciudad del Este, donde el nivel experimentó un retroceso de 52 cm, alcanzando los 18,93 m.

Hacia el tramo medio y bajo, las subidas continuaron en Cerrito, donde aumentó 10 cm para ubicarse en 3,30 m, en Itá Pirú subió 13 cm y alcanzó los 5,48 m, y en Ayolas, con una subida de 20 cm dejó el cauce en 3,60 m.

Lea más: Río Paraguay mantiene descenso generalizado en sus principales puertos

La subida también se registró en Corateí, donde el agua ascendió 15 cm para situarse en 3,40 m, y en Itá Corá, que sumó 15 cm para quedar en 4,98 m. En tanto, las lecturas en San Cosme y San Damián, así como en Encarnación, no reportaron variaciones respecto al periodo previo, manteniéndose en 9,90 m y 10,34 m, respectivamente.

Río Pilcomayo, Tebicuary y Negro

En los ríos Pilcomayo, Tebicuary y Negro, que son cuencas secundarias y algunos se ubican en los límites del país, el panorama resultó variado.

En el Chaco, el río Pilcomayo en la estación de Pozo Hondo no registró cambios y permaneció en 3,04 m.

En la región Oriental, el río Tebicuary en Villa Florida registró un aumento de 32 cm por lo que quedó en 0,32 m.

Finalmente, en el norte, el río Negro, en la estación Arirai se registró un descenso de 3 cm, por lo que quedó con una marca de 3,74 m.