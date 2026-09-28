Política
28 de septiembre de 2026 a la - 13:53

Elecciones municipales: todo lo que hay que saber antes de entrar al “cuarto oscuro” este domingo

Máquina de votación en una jornada de capacitación. Foto: TSJE.
Máquina de votación en una jornada de capacitación. Foto: TSJE.

Este domingo 4 de octubre, Paraguay debe elegir intendentes y concejales en todo el territorio nacional. Para despejar las dudas más frecuentes respecto al uso de las máquinas, el respaldo de energía y la rapidez de los resultados, el director de Procesos Electorales del TSJE, Carlos María Ljubetic, explicó minuciosamente cada etapa del proceso.

Por ABC Color
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Con más de cinco millones de electores habilitados y una previsión de participación cercana al 60%, el Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) alista los últimos detalles logísticos para garantizar el desarrollo de las elecciones municipales.

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Una de las principales consultas de los electores es la confirmación gráfica y digital de su elección ante la máquina de votación. Ljubetic aclaró que el procedimiento no ha sufrido modificaciones con respecto a comicios anteriores y desmintió que se requiera la lectura de un código QR para dar por concluido el sufragio.

carlos maria ljubetic
Carlos María Ljubetic, director de Procesos Electorales del TSJE. Foto: archivo.

“Cuando elegiste ambos candidatos —intendente y concejales—, la máquina imprime el voto. Tu preferencia queda impresa en la papeleta, pero el boletín tiene un chip electrónico. Para que compruebes que ese chip contiene tu misma preferencia, arrimás la boleta al lector de la máquina y en la pantalla te aparece tu voto”, precisó el director.

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Este procedimiento es conocido a nivel internacional como ‘verificación en caliente’. Permite que el propio ciudadano valide que el chip grabó exactamente los datos que figuran en el papel impreso antes de doblarlo y depositarlo en la mesa receptora.

Operativo de envío de máquinas de votación y maletines electorales a los puntos más lejanos del país. Foto: TSJE.
Operativo de envío de máquinas de votación y maletines electorales a los puntos más lejanos del país. Foto: TSJE.

Las máquinas funcionan sin energía eléctrica

Frente a las altas temperaturas estivales y el riesgo recurrente de cortes en el suministro de la red eléctrica, el órgano electoral garantizó la continuidad del acto de votación sin interrupciones.

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Ljubetic explicó que las máquinas de votación cuentan con una autonomía de 12 a 14 horas continuas mediante baterías internas.

“Nosotros enchufamos la máquina, pero a la máquina le es indiferente. Va consumiendo de su batería y esta se recarga con la energía eléctrica. Aunque se vaya la luz, la máquina ni se va a dar cuenta porque va a seguir consumiendo la energía de su batería. Está preparada para funcionar 12 horas como mínimo sin ningún tipo de energía eléctrica”, destacó.

El Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) instaló tres máquinas de simulación en la Estación de Buses de Asunción (EBA).
El Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) instaló tres máquinas de simulación en la Estación de Buses de Asunción (EBA).

Asimismo, ante eventuales fallas técnicas, el sistema permite reemplazar el equipo de forma inmediata sin perder ningún dato, ya que la máquina no almacena información en su memoria interna; todo el registro reside en el boletín impreso. Para reanudar la votación, solo se requiere conectar un equipo de repuesto y pasar la tarjeta identificatoria de la mesa.

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Despliegue logístico

Para cubrir la totalidad del mapa electoral se habilitaron 14.711 mesas de votación en todo el país, cada una provista con su correspondiente máquina. Dado que el TSJE dispone de un parque total de 18.000 equipos, las máquinas sobrantes se destinan a dos áreas estratégicas: aproximadamente 1.300 se ubican en los accesos a los locales de votación como puestos de capacitación para quienes deseen ensayar antes de sufragar.

Operativo de envío de máquinas de votación y maletines electorales a los puntos más lejanos del país. Foto: TSJE.
La primera partia de maletines electorales partió este fin de semana rumbo a los puntos más lejanos del país. Foto: TSJE.

El resto conforma una reserva técnica del 12% para sustituciones inmediatas, un margen que el TSJE considera más que suficiente considerando que los fallos de estos dispositivos históricamente no superan el 1%, según detalló Ljubetic.

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El operativo de traslado de los equipos comenzó con el envío de las máquinas destinadas a Alto Paraguay, las cuales viajaron por tierra hasta Concepción para luego ser embarcadas por vía fluvial hacia los distintos puertos norteños. La partida principal, que abarca el 55% de las máquinas destinadas a la mayoría de los departamentos del interior, se moviliza en camiones bajo el acompañamiento de más de 4.000 funcionarios del TSJE.

El titular del TSJE, Jorge Bogarín, saluda a los policías que resguardaron las elecciones internas de junio último. Foto: TSJE
El titular del TSJE, Jorge Bogarín, saluda a los policías que resguardaron las elecciones internas de junio último. Foto: TSJE/Archivo.

Por su parte, la distribución en el departamento Central —que concentra casi el 30% del electorado nacional— se llevará a cabo el día viernes, mientras que los locales de votación de Asunción recibirán los equipos directamente el sábado por la mañana.

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Para la instrucción previa de la ciudadanía, la institución tiene activo en su portal web oficial un simulador virtual de votación, que recrea en pantalla el mismo mecanismo de selección de candidaturas que se utilizará en la jornada electoral.

Transmisión de Resultados TREP

Las mesas de votación estarán abiertas desde las 07:00 hasta las 17:00 horas. Una vez cerrados los portones, se procederá al voto de los miembros de mesa y electores en fila, para luego dar paso al escrutinio oficial, estimándose el inicio del juzgamiento de actas a las 17:30.

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A partir de las 17:45 se activará el sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP) a través de los centros de transmisión (CTX) instalados en cada local. Las actas de escrutinio se escanearán y enviarán en formato codificado mediante internet, donde un sistema de reconocimiento inteligente de caracteres (ICR) procesará los guarismos de manera automatizada para su publicación en tiempo real en la web oficial.

Funcionarios del TSJE brindan detalles de cómo utilizar las máquinas de votación a un equipo de ABC TV. Foto: captura de pantalla.
Funcionarios del TSJE brindan detalles de cómo utilizar las máquinas de votación a un equipo de ABC TV. Foto: captura de pantalla.

“A las 5:45 va a empezar a transmitirse. Creemos que para las 19:30 u 20:00 la ciudadanía va a tener un resultado totalmente marcado. A esa hora vamos a tener el 100% del resultado de intendentes y también, con escasísimas excepciones, quiénes son los concejales”, concluyó Ljubetic.