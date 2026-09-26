Elecciones Municipales: TSJE aclara dudas sobre uso de máquinas, padrón y escrutinio

El cronograma electoral de cara a las elecciones municipales del próximo 4 de octubre ingresó en su fase operativa final. Según confirmó la directora del Centro de Información, Documentación y Educación Electoral (CIDEE), Cynthia Pereyra, la primera distribución de maletines electorales parte este domingo hacia Alto Paraguay y distritos más alejados del país, mientras que el segundo envío se completará el miércoles 30 de septiembre.

Las prácticas con los aparatos en lugares de alta concurrencia se extenderán en todo el país hasta el jueves 30 de septiembre. Pereyra enfatizó la facilidad y fluidez del procedimiento para el electorado: “Nosotros en nuestras prácticas mostramos que es rápido, seguro y sencillo... en no más de treinta segundos uno ya marca su preferencia”.

El paso a paso en la máquina

Entrega de cédula y recepción del boletín firmado

Inserción del boletín en la máquina

Selección de candidato a Intendente y lista a Junta

Confirmación e impresión del voto

Verificación física e híbrida (lectura del chip)

Entintado de dedo y depósito en la urna plástica

🗳️ ¿CÓMO VOTAR CON LA MÁQUINA? PASO A PASO PARA LAS ELECCIONES DEL 4 DE OCTUBRE



📌 El elector debe presentarse en su mesa con su cédula de identidad vigente o vencida. El miembro de mesa le entregará el boletín firmado por los dos vocales y, con ese boletín, ingresará al cuarto… pic.twitter.com/TZXyQdLcMT — ABC Cardinal 730 AM (@ABCCardinal) September 26, 2026

La triple verificación y el “candado” del escrutinio

Ante los cuestionamientos sobre la vulnerabilidad del sistema, las autoridades remarcan que las dudas surgen principalmente por desconocimiento. “Hubo ese miedo implantado, pero subsanado... la máquina siempre fue muy segura”, remarcó Pereyra, al tiempo de resaltar que el votante actúa como el primer auditor de su propio voto.

Al concluir la selección en la pantalla táctil, el dispositivo imprime la opción en el papel y la graba en el chip magnético integrado. Antes de doblar el boletín, el elector puede acercar el chip a la antena de la máquina para verificar que el contenido digital coincide exactamente con el texto impreso.

Por su parte, César Sánchez, director de Actualización y Depuración del Registro Cívico Permanente, detalló que el dispositivo funciona solo como una herramienta de impresión y no almacena ningún tipo de información ni registro de datos durante el desarrollo de la jornada de votación.

Una vez cerradas las mesas, el presidente cambia la máquina al “módulo de escrutinio y cierre”. Sánchez explicó el paso a paso del conteo público: “La autoridad de mesa tiene que tomar las boletas en esta etapa, abrirlos, desdoblarlos, mostrar a la gente el contenido físico de la boleta... En voz alta tiene que decir qué es lo que menciona la boleta y luego pasar el chip de la boleta a través del lector verificador”.

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Sistema de escrutinio en mesa

Apertura y desdoble físico de la boleta

Muestra pública e identificación en voz alta del voto

Lectura del chip magnético en la antena

Registro digital en pantalla y cómputo visible

Impresión inmediata de Actas, TREP y Certificados

Durante esta etapa, la máquina cuenta con un mecanismo de protección contra fraudes o dobles conteos. “Supongamos que, por error del miembro de mesa, quiere volver a pasar una boleta que ya fue contada... la máquina detecta ‘boletín repetido’ y ya no permite volver a repetirla. Hay un candado, un cierre, una medida de seguridad que impide la carga innecesaria”, destacó el director.

Al término del juzgamiento en mesa, el sistema imprime el certificado del TREP (Transmisión de Resultados Electorales Preliminares), entregado al acopiador para su envío directo en tiempo real, además de las actas de escrutinio y los certificados firmados para los representantes y veedores de cada organización política.

Más de 5 millones de electores y participación femenina

Sánchez detalló que el padrón definitivo cuenta con 5.043.154 electores habilitados en los 263 distritos del país. Del total, el 51% son hombres y el 49% mujeres.

Para disputar las intendencias se presentan 630 candidatos, entre los cuales 100 son candidatas mujeres. Asimismo, 18.343 aspirantes compiten para las juntas municipales. El directivo resaltó el incremento progresivo de la participación femenina en las listas públicas impulsado a través de la Dirección de Políticas de Género del TSJE.

En cuanto al electorado joven, aproximadamente 1.300.000 personas de entre 18 y 29 años figuran en el padrón, de las cuales más de 260.000 votarán por primera vez. Los jóvenes que cumplan 18 años hasta el 3 de octubre ingresaron de forma automática al padrón con base en los datos oficiales proporcionados por el Departamento de Identificaciones de la Policía Nacional.

Voto en casa y acompañamiento en mesa

En cuanto a las facilidades en mesa, la ley delimita el ingreso asistido al cuarto oscuro únicamente a electores con discapacidad visual o de miembros superiores.

“Ser adulto mayor no es una discapacidad, ni estar en silla de ruedas si sus miembros superiores están para que pueda hacer su selección”, aclaró Pereyra, remarcando que tampoco está permitido que una misma persona asista a múltiples votantes.

Por su parte, el programa Voto en Casa llegará a 599 beneficiarios con inmovilidad severa en 19 distritos urbanos, entre ellos Asunción, Capiatá, Luque, San Lorenzo, Encarnación y Ciudad del Este, con mesas itinerantes integradas por autoridades y veedores.

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Prohibiciones vigentes y consultas al padrón

El TSJE recuerda las principales prohibiciones y faltas para la jornada electoral:

Se prohíbe la venta de bebidas alcohólicas desde 12 horas antes del inicio de los comicios (sábado a las 19:00).

Eventos públicos suspendidos a partir de las 00:00 del día de las elecciones.

Se prohíbe la instalación de puestos de comando (PC) o proselitismo en un radio de 200 metros alrededor de los locales.

Se prohíbe la difusión de sondeos o datos de resultados hasta una hora después del cierre de mesas.

Para consultar el local de votación y el número de mesa habilitado, la ciudadanía puede ingresar a la página web del TSJE con su número de cédula y fecha de nacimiento, o llamar de forma gratuita a la línea 137.

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